Gina Rodríguez: “’No estoy muerta todavía’ es una serie sobre la vida real”

¿De qué va? ‘No estoy muerta todavía’ es la historia de Nell, interpretada por Gina Rodriguez, en su viaje hacia el autodescubrimiento. Sin un peso, recién soltera y autodescrita como un desastre, trabaja para reiniciar su vida y la carrera que dejó atrás hace cinco años.

P: Háblanos de tu personaje y de la premisa de la serie.

- Creo que, como nos pasaría a cualquiera de nosotros, me siento desconcertada, emocionada, recaigo en viejos sentimientos y no quiero repetir el pasado... Sólo la vida, la vida real, y todos los matices de cómo se siente uno cuando alguien con quien estuvo cinco años vuelve a su vida, especialmente cuando ella está reescribiendo este nuevo viaje. ¿Encaja? ¿No encaja? ¿La hace sentir como si hubiera sido un error o como si hubiera sido lo correcto? Lo bonito de David Windsor, Casey Johnson y nuestro increíble equipo de guionistas es que han captado la vida y todos sus matices. Ese es mi tipo favorito de televisión para ver y ser parte de. Saber que no puede haber felicidad sin tristeza, bondad sin maldad. Y todo depende de cómo lo vivas.

P: Como cada semana tienes un coprotagonista diferente, ¿quiénes son algunas de las personas que veremos este año?

- A muchos: Rhea Perlman, Paula Pell, Mo Collins, Telma Hopkins, Brittany Snow o Julia Sweeney. Una de las cosas con las que nos compenetramos en el set fue contar historias de la vida real al respecto.

P: ¿Cómo conectaste con una serie llena de fantasmas?

- La razón por la que conecté tanto con esta serie fue que siempre he sentido que mis antepasados me han rodeado, han estado conmigo, han estado presentes en mi viaje y cuidando de mí en esos momentos de miedo o duda. Cuando leí este guión, me atrajo inmediatamente el hecho de que cuando la gente fallece, puede volver y darte elementos de conocimiento que desearías haber tenido o que necesitabas en ese momento. Existe la idea de que podemos aprender de nuestros antepasados y de la gente que nos ha precedido, tanto si están ahí con un sentimiento como si están ahí con el conocimiento que te dieron cuando estaban en carne y hueso.

Mi abuela falleció este verano, y mi madre ha estado pasando por su experiencia de duelo. Y desde que eso ocurrió, nunca había sentido su presencia tanto como a través de esta experiencia (señalando su barriga de embarazada).

“Es mucho más fácil para mí conectar con Nell porque ahora, al entrar en este nuevo capítulo de mi vida, no sé lo que estoy haciendo”. — Gina Rodriguez, actriz estadounidense.

P: Gina, hemos seguido tu carrera desde que interpretaste a ‘Jane the Virgin’, y era un personaje muy motivado. Quería ser autora. Y cuando te vemos en la vida real, y eres productora ejecutiva pero ahora lo has dejado todo para seguir a un hombre. ¿En qué te identificas con ella?

- Es muy gracioso, porque Jane fue fundamental en mi vida. Fue un personaje tan fenomenal de interpretar que era tan enormemente diferente a mí misma. Creo que tuve mucha suerte de interpretar a una persona tan amable, cariñosa, siempre buena y honesta. Eso me ayudó mucho en mi vida real a reflexionar sobre cómo debería parecerme más a Jane. Literalmente decía: “Probablemente debería ser un poco más como Jane”. Pero lo bueno de eso es que salía al mundo, y todos los hermosos espectadores de Jane eran tan cariñosos y me trataban como si fuera Jane. Y yo estaba, como, “Estoy aprendiendo, y estoy fallando, y estoy tropezando, y estoy defectuoso, y tengo mucho que crecer “. Y tuve mucha suerte de interpretar a ese personaje. Pero también interpretar a Nell, que es imperfecta y aprende y comete errores y tiene este hermoso espacio para crecer y tiene espacio de redención, ya sea entre ella y su compañera de piso o entre ella y su mejor amiga o su archienemiga o su nueva mejor amiga en su vida, sólo para tener a alguien que está en la treintena, pensando que lo tiene todo controlado. Y entonces todo se desmorona. Para mí, es mucho más fácil conectar con ella porque ahora, al entrar en el siguiente capítulo de mi vida, no sé lo que estoy haciendo. Ni siquiera puedo ver más allá del nacimiento. Y voy a caer, y voy a tropezar, y voy a cometer errores, y voy a pedir ayuda, y voy a necesitar apoyarme en toda la gente increíble que me rodea. Y voy a tener que pedir perdón. Y siempre seré alguien que se desprende como esa cebolla y va pelando las capas de lo que creo que sé y de lo que no sé. Y Nell es eso. Así que es genial interpretarla en una época en la que estoy continuamente desenredándome y reconstruyéndome.

P: ¿Influye tu cultura latina en tu personaje y en la serie?

- Es imposible que no. Siempre he sido latina. Forma parte de mi identidad. Siempre aporto algo de mí a todo lo que interpreto. Matices que me conectan con mi cultura, mi pasión, mi amor y mi familia.