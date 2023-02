Estos tenis hechos de plantas enriquecen el suelo una vez que los desechas

The Degenerate

Hay muchos proyectos emergentes que buscan contribuir a la conservación del medio ambiente evitando la contaminación. Uno de ellos es el desarrollado por Unless Collective, que consiste en unas zapatillas sin plástico que se descomponen en materiales biodegradables una vez desechadas.

Las zapatillas The Degenerate están inspiradas en tenis para patinetas y fabricadas al 100% con plantas y minerales, por lo que pueden convertirse en productos del suelo al final de su vida útil.

“Hemos desarrollado aplicaciones reales que convierten nuestras zapatillas en valiosos insumos para nuevos productos del suelo, lo que permite a Unless utilizar el proceso de descomposición para dar origen a algo totalmente nuevo”, explican desde Unless Collective.

Unless Collective se asoció con NFW (Natural Fiber Wielding), una empresa que desarrolla materiales de origen vegetal, para producir un material lo suficientemente blando como para servir de suela y amortiguación de The Degenerate.

Para crear un calzado transpirable, ligero y flexible que ofrezca protección, durabilidad, comodidad y tracción, la empresa subrayó que tuvieron que retroceder en el tiempo para redescubrir las técnicas de fabricación de calzado de la vieja escuela utilizadas en la era anterior a los plásticos.

El hecho de que la suela esté hecha de plantas no hace que estas zapatillas sean menos duraderas.

“Fabricadas únicamente con plantas y minerales, las The Degenerate pueden con todo. Está hecha para durar”, asegura la empresa.

Para que estas zapatillas vuelvan a la tierra a degradarse no se pueden dejar en el medio ambiente y esperar a que desaparezcan, hay que devolverlas a Unless Collective para que las cuiden.

“Todos nuestros productos están hechos para durar, pero inevitablemente, los zapatos y la ropa se desgastan. Recogemos tus zapatos sin coste adicional y los devolvemos a nuestro proveedor de materiales y socio NFW. NFW creará entonces nuevos productos de tierra”, concluye la empresa.

“Puede ser estresante pensar en el impacto medioambiental de los residuos plásticos. Pero nosotros te cubrimos para que no tengas que sentirte mal por querer vestir con buen estilo”. — Eric Liedtke, director general de UNLESS

US$139

es el precio de las zapatillas The Degenerate.

Entrevista

Eric Liedtke, Director General de UNLESS

P: Háblanos del diseño de The Degenerate

- Hemos diseñado The Degenerate introduciendo una parte superior limpia y sencilla en una suela de copa profunda, creando una silueta fuerte y moderna con actitud y estilo. La carcasa textil proporciona transpirabilidad y comodidad, mientras que el guardabarros y el protector ocular reforzados proporcionan una mayor durabilidad y protección. La suela tiene paredes laterales altas, y la plantilla está baja respecto al suelo para mayor estabilidad, mientras que la robusta suela exterior permite la tracción en todas las superficies.

P: ¿Y los materiales?

- The Degenerate funcionan con tecnología de origen vegetal. Nos hemos asociado con Natural Fiber Welding (NFW) para emplear un conjunto de materiales revolucionarios: MIRUM®, un material vegetal similar al cuero, y CLARUS®, un innovador tejido regenerativo, para crear la parte superior de la zapatilla. Para la parte inferior del zapato, hubo que crear nuevas soluciones desde cero. Colaboramos con NFW para crear, diseñar y producir compuestos exclusivos de caucho natural (TUNERATM y PLIANT™) lo bastante duraderos para las suelas y lo bastante blandos para las espumas amortiguadoras. Con una base de caucho natural, curados con ácido cítrico (y no con ácido sulfúrico) y utilizando rellenos minerales (no plásticos), estos compuestos también pueden descomponerse de forma inocua al final de su vida útil.

P: ¿Son resistentes estas zapatillas?

- Para que pudiéramos crear unas zapatillas transpirables, ligeras y flexibles con la suficiente protección, durabilidad y tracción para soportar todo lo que una persona pueda echarle encima sin utilizar plásticos ni productos petroquímicos, no bastaba con tener nuevos materiales innovadores. Tuvimos que retroceder en el tiempo, a las técnicas de fabricación de calzado de la vieja escuela utilizadas en la era anterior a los plásticos, para volver a aprender a fabricar zapatos sin colas industriales, hilos de nailon, soportes termoplásticos e incluso aglets. Para aprovechar estas técnicas, fuimos al hogar espiritual de la fabricación artesanal de zapatos: Italia. Para nosotros, en UNLESS, la moda regenerativa significa responsabilizarnos por completo del final de la vida útil de todo lo que fabricamos, de modo que pueda devolverse de forma segura a los elementos y utilizarse para crear algo totalmente nuevo. También significa fabricar productos de la máxima calidad para que puedan tener una vida larga y útil. La fabricación de calidad es esencial para hacer realidad nuestra visión de la moda regenerativa.

P: ¿Qué mensaje quieren difundir con este proyecto?

- Nuestras sudaderas sin plástico, chaquetas utilitarias, nuevas franelas de algodón ombre y sombreros cubo están fabricados con todas las plantas, construidos para durar y se descompondrán inofensivamente para que puedas llevar lo que quieras sin sentirte culpable. Y, por supuesto, las nuevas zapatillas regenerativas The Degenerate son un regalo estupendo para amigos, familiares o para ti mismo.