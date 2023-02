(VIDEO) Correa dice que no pueden aceptar acuerdo nacional propuesto por Lasso

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa (2007-2017) aseguró este miércoles que no pueden aceptar el acuerdo nacional planteado por el gobernante Guillermo Lasso, tras las elecciones del pasado domingo.

Lasso formuló un llamamiento a la unidad nacional y un acuerdo entre fuerzas políticas luego de la derrota del Gobierno en el referéndum planteado para reformar la Constitución en materia de seguridad, democracia y medioambiente.

”Frente al llamado del presidente Lasso, un acuerdo nacional, no lo podemos aceptar, no es creíble, no es sincero, está repleto de cinismo”, dijo Correa en un mensaje colgado en su cuenta de Twitter.

Y añadió: “Señor Lasso, entienda, ya cumplió su capricho de ver su retrato colgado en el salón amarillo (del palacio presidencial), pero debe entender, por el bien del país, por el bien suyo, que usted es parte del problema, no de la solución”.

”Usted ha sido autor, y al inicio cómplice de Moreno, para la tragedia nacional que vivimos”, dijo en referencia a Lenín Moreno, quien era su correligionario y lo sucedió en el poder en 2017, pero de quien se distanció poco después por diferencias políticas.

En el mensaje, Correa agradeció a los votantes por el apoyo en las elecciones del pasado domingo, en las que su movimiento Revolución Ciudadana (RC) logró nueve prefecturas y medio centenar de alcaldías en todo el país.

”Un triunfo así, no lo habíamos logrado ni cuando éramos Gobierno, ni cuando teníamos el partido más grande en la historia del país perfectamente estructurado”, dijo Correa en el video colgado en su cuenta de Twitter.

Además, a tenor de los resultados oficiales preliminares, el correismo tendrá cuatro de los siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que también se eligieron el domingo, mientras -con el escrutinio aún en proceso- el “No” se ha impuesto en el referéndum, a cuyas preguntas se oponía el correísmo.