“Yo no se mañana”: el singular voto en la Consulta Popular 2023

Ya había tardado en llegar la creatividad de los ecuatorianos a la hora de las elecciones. Fue en la papeleta de la Consulta Popular donde un usuarios aprovechó para recrear una estrofa de la canción “Yo no sé mañana”.

[ El 10% de ecuatorianos ya han sufragado en las primeras tres horas de Elecciones 2023 ]

En una fotografía, que de a poco se ha convertido en viral, se observa como se “juega” con cada pregunta del referéndum. Cabe recalcar que al escribir ello en la papeleta automáticamente se declara nulidad sobre la misma.

“Yo No se mañana. Yo No se mañana. SI estaremos juntos, SI se acaba el mundo. Yo NO se si soy para ti, SI serás para mí, SI lleguemos a amarnos”, escribió.

Consulta Popular Siete papeletas recibirán los ciudadanos que ejerzan su voto.

Consulta popular

Los ecuatorianos responderán “Sí” o “No” a las ocho preguntas referéndum, con cuestiones como permitir extradiciones por crimen organizado, quitarle el poder al CPCCS de elegir autoridades, reducir el número de miembros de la Asamblea Nacional y exigir a los movimientos políticos un número mínimo de afiliados.

Otras preguntas plantean crear un Consejo Fiscal que nombre a los fiscales en lugar del Consejo de la Judicatura, generar un subsistema de áreas hídricas protegidas y configurar un sistema estatal de compensación por servicios ambientales.

Tomar fotos a papeletas

Una miembro de la junta receptora del voto en la Unidad Educativa Atanasio Viteri comentó a Metro Ecuador que el personal presente no permite que los sufragantes realicen un foto a las papeletas, sin embargo no especificó si existe una multa por este hecho.

Esta medida no es nada reciente, en procesos pasados se han impedido tomar fotos a las papeletas ya que el CNE indica que es una falta al principio que el voto es secreto.

Se imprimieron aproximadamente 80 millones de papeletas. Las elecciones incluirán la elección de 23 prefectos y viceprefectos, 221 alcaldes municipales, 869 concejales urbanos, 437 concejales rurales, 4,084 vocales de Juntas Parroquiales y 7 vocales del Cpccs.