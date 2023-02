Suplantar a una persona al momento de votar puede traerte serios problemas, esta es la sanción

Este domingo 5 de febrero de 2023, se cumplen las elecciones locales en Ecuador y del referéndum promovido por el Gobierno para reformar la Constitución en materia de seguridad, democracia, instituciones y medio ambiente, con más de 13,4 millones de ecuatorianos llamados a las urnas en edades comprendidas entre los 18 y 65 años, sin olvidar que esta es una actividad obligatoria.

Varias son las multas que los ecuatorianos tendrían que asumir en el caso de no cumplir con esta obligación, como por ejemplo; aquellos que no vayan a votar, será equivalente al 10% de un salario básico unificado (SBU), es decir USD 45. Quienes fueron comunicados que serían parte de sido las juntas receptoras del voto y no acudan a su mesa, la multa es del 15% de un salario básico, es decir, USD 67,50.

Pero existe una sanción más, que lo ratifica el Código Orgánico Integral Penal, en su Art. 333.- Falso sufragio.- La persona que se presente a votar con nombre supuesto o que vote en dos o más juntas receptoras del voto, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

Más multas económicas

!Ponga atención! Para aquellos qu conformen la junta receptora del voto y la abandonen durante la jornada electoral, deberán pagar una multa que va de 11% y hasta 20% de un salario básico. Eso es igual a una sanción de entre USD 4.950 y USD 9.000.

Fraude electoral que se sanciona en las elecciones.

Multas privativas de la libertad de acuerdo al COIP

Sin embargo, esta no es la única sancione que impone el COIP dentro de las elecciones en el país y que son consideradas como delitos electorales, siendo sancionadas con pena privativa de su libertad. El artículo 334, del COIP, recalca que también quedará privado de su libertas quienes alteren los resultados de un proceso electoral.

En los presentes comicios se elegirán 23 prefectos provinciales y 221 alcaldes para el periodo 2023-2027, así como a los nuevos siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), un órgano que se encarga de designar autoridades del Estado como el fiscal general o el contralor.

