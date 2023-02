“Cansada de pedir ayuda”: El escalofriante mensaje que hija dejó tras asesinar a su madre

En Córdoba, Argentina sucedió un caso escalofriante que explotó en redes sociales. El aterrorizador mensaje fue expuesto en el perfil de Facebook de la joven. El comunicado iba dirigido a los seguidores de Celeste Rodríguez, quien asesinó a su madre de 59 años que padecía graves problemas de salud.

El mensaje fue el siguiente: “Estoy tan cansada, física y mentalmente. No poder vivir normal, ocuparme de mis hijas, de mi vieja que está remil enferma porque es peor que una nena de dos años. La gente promete ayudarme con mi mamá y sin embargo sigo sola (...) Si esto es vivir, pues ya no quiero. Necesito un día de paz”.

“NO DOY MÁS” eran las repetidas palabras que la joven argentina no paraba de mencionar. Para Celeste, expresar sus sentimientos en la red social fue la única manera de liberarse del gran “peso” que cargaba en sus hombros.

“Se lavan las manos y me dejan todo a mí. Necesito un día de paz ¿Dejo mi vida de lado por alguien que no me cuidó?” agregó. Quizo darle una solución a su problema y ahora, según menciona la Fiscal Paula Kelm, deberá enfrentar cargos por “homicidio calificado por el vínculo”.

¿Cómo fue el asesinato?

Según el reporte policial, Celeste asfixió a su madre sin piedad con una almohada, posterior a esto decidió llamar al 911 para confesar el delito que había cometido. Cuando los paramédicos entraron a la habitación, encontraron sin vida a María Rosa Ravetti

Minutos antes de la tragedia

La Argentina después de aproximadamente unas cuatro horas volvió a dar “señales de auxilio”. Se comenta que cuando escribió este último post, ya había cometido el trágico asesinato a Ravetti. “Pedí mucho tiempo ayuda. Nadie me ayudó. Nadie respondió. Espero que mis hijas estén bien. Dios perdóname”, posteó.