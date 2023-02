Las cirugías y algunos “regalos” que John Poulos le había pagado a Valentina Trespalacios

Escabrosos detalles de la vida del feminicida John Poulos y su víctima, Valentina Trespalacios no dejan de salir a la luz pública y Colombia continua en conmoción. Las redes sociales y el caso han destapado secretos, delitos y las razones que llevaron al hombre a acabar con la vida de la colombiana.

Gracias a las diferentes pruebas y testimonios que se han obtenido en el caso, se ha podido llegar a la conclusión que John Poulos le había enviado dinero en reiteradas ocasiones a Valentina. Con esto, ella podia costearse sus cirugías estéticas y retoques.

Segun los hallazgos de las investigaciones que se han adelantado, Poulos le giró dinero a Trespalacios, y este fue usado por Valentina para inyectar sus labios y darles más volumen, y hacerse un procedimiento estético en los pómulos. Así mismo, se comprobó que fue el mismo sujeto quien le aconsejó a la joven ponerse implantes en el busto, para aumentar su tamaño.

Una de sus mejores amigas ha sido un testigo clave en el ‘Caso Trespalacios’

Se sabe además que una de las mejores amigas de Valentina, Silvana Nuñez ha sido una testigo vital al caso, para determinar las causas que llevaron a Poulos a acabar con la vida de su amiga. Esto fue lo que Silvana Núñez declaró en la Fiscalía:

“(Valentina) me contó que había conocido a John por internet hace un año. El tipo le mandaba dinero todas las semanas por intermedio de una empresa. Yo veía la relación de ellos muy bien, muy normal”, dijo Silvana Nuñez.

De hecho, Núñez reafirmó el hecho de que estadounidense le enviaba dinero a la colombiana afirmando que le enviaría mil dólares a la DJ. el extranjero le iba a hacer un giro por mil dólares.

“John le iba a realizar una consignación de 1.000 dólares, pero Valentina se había ido para Aruba con Santiago Luna. Ella no sabía cómo hacer para que John no se diera cuenta de que estaba allá. Entonces, Valentina le dijo que tenía un toque por allá en otro lado, y fue cuando le dijo que necesitaba el dinero (1.000 dólares) y que me lo enviara a mí. Ahí fue cuando John, por medio de la casa de cambio MoneyGram, me lo envió”, dijo Silvana al momento de explicar los celos del asesino.

Por su parte, el abogado de la familia, Miguel del Río dijo, narró en la emisora La W, com John Poulos encontró a la joven por redes sociales y empezó a enviarle dinero: “Ahí es donde empezamos a hablar de esos patrones de poder con el dinero (...), eventos de posesión, obsesión, esa instrumentalización, esa manera de cosificar a la mujer como si fuera propiedad de un hombre y esos factores normalmente se pasan por alto, pero son señales de alerta muy importantes”.

Allegada a John Poulos en Estados Unidos revela novia rusa que tuvo y la forma en que acabó con su familia

Por medio de su post de Facebook y compartiendo con autorización de la persona que le contó los siguientes hechos, Chelsea Zurawski reveló la manera en que Pouls dejó a su familia en la ruina antes de huir del país. Esta es la declaración traducida al español:

“Este asesino tenía una esposa increíble y hermosos hijos (todavía están legalmente casados), pero era un narcisista abusivo. Su esposa se mudó de su casa con los niños para protegerlos a todos y solicitó el divorcio. El asesino, John Poulos, luego robó cada centavo del dinero de la familia y viajó al extranjero visitando los siguientes países, cada uno hasta que expiró su visa de viaje: Turquía, Chipre, Ucrania, Serbia, Grecia, Hungría y Chipre nuevamente, donde golpeó a su nuevo novia rusa.” sentenció la mujer en su post de Facebook.

De igual manera, continuó relatando como sus tácticas para evadir la justicia han sido practicadas en otras ocasiones para salirse con la suya:

“Huyó de regreso a los Estados Unidos, luego comenzó sus viajes a México y Colombia. Por supuesto, no pagar la pensión alimenticia ordenada por la corte que debe. ¿Por qué no están divorciados todavía? Porque está jugando las mismas tácticas de demora en nuestro sistema judicial que en la corte colombiana.”, afirmó la estadounidense.

Esta es la publicación original en inglés: