Aquí la pieza clave en la reconstrucción del caso de asesinato de Valentina Trespalacios; Amiga, confidente y colega

Han pasado varias semanas desde que se dio el brutal hallazgo y el mundo entero aún no sale del asombro, cada audiencia o pericia que realizan las autoridades colombianas, deja en evidencia que el asesinato de Valentina Trespalacios, fue un crimen que contó con todo un plan estructurado y fue muy bien estudiado.

El homicidio de la DJ colombiana que fue encontrada dentro de un contenedor de basura, al interior de una maleta sellada con cinta aislante negra, la tarde del pasado domingo, 22 de enero, recoge toda una historia marcada por celos, dinero y desconfianza, al menos ese es el trazado que la Fiscalía del oriundo país, ha logrado hilar, partiendo de las declaraciones de los más allegados a la joven de 21 años.

De acuerdo con la información que recoge el diario ´Semana´ citando información de la Fiscalía colombiana, una de las principales voces que habría dado sentido y orientación al móvil detrás del crimen, responde a la información brindada por parte de una amiga de Valentina Trespalacios, la DJ Silvana Núñez.

Las instituciones policiales han ido engranando cada dato y es así como pudieron dar con la captura de quien resalta como el principal sospechoso de asesinato, el novio de la víctima, identificado como John Poulos, y a quien la confidente de Trespalacios, reconoció y narró, según cita Semana, con un prontuario de alguien celoso y con quien la DJ habría tenido más de un altercado.

Tal y como reseña el citado medio colombiano, citando palabras de Silvana Nuñez, uno de los principales detonantes que habrían influido en el estadounidense para cometer tan atroz crimen, fueron los celos, debido a que aparentemente, Trespalacios llevaba una segunda relación con otro hombre.

“La relación con Santiago empezó en noviembre de 2022. Ellos estaban bien, estaban muy enamorados. Valentina no quería dejarlo, pues él sabía que ella tenía novio. Se veían casi todos los días. Yo le decía a ella que no estaba bien tener dos relaciones”, apunta Semana, en versión de la confidente y también colega de Valentina, quien también reveló como surgió el contacto entre la ex pareja.

“Ella me contó que había conocido a John por internet hace un año. El tipo le mandaba dinero todas las semanas por intermedio de una empresa. Yo veía la relación de ellos muy bien, muy normal”, dijo.