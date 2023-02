Jaime Zambrano: “trabajaremos para extirpar la corrupción de la provincia de Cotopaxi”

Jaime Zambrano ha trabajado en el sector público y tiene amplia experiencia en procesos de contratación pública. Es candidato a Prefecto de Cotopaxi por “Reto es la opción”, lista 33-61.

Zambrano indica la motivación de su candidatura: “me cansé de tanta corrupción, de la lucha ciudadana que no trasciende, incluso he denunciado casos en los que he sido perseguido con falsas acusaciones”.

“En Cotopaxi detectamos algunas situaciones de posible corrupción en el contexto de la pandemia y algunas entidades dieron de baja procesos y otras no tomaron en cuenta las observaciones. Además, he sido crítico de la negligencia del sector público. En enero de 2022 la temporada invernal afectó Pangua, La Maná, Pujilí y Sigchos, y hasta hoy las obras de remediación no se cumplen”, indica.

Además, afirma que en Cotopaxi se nota el abandono y la falta de atención: el exPrefecto se dedicó a hacer obra en las parroquias rurales de Latacunga, porque tenía la aspiraciones a la Alcaldía, mientras al resto de la provincia no llega la ayuda, y eso se demuestra en la ejecución presupuestaria que superó el 42%.

Zambrano ha denunciado casos de nepotismo, venta de cargos, extorsión, entre otras irregularidades en la Prefectura.

Sus propuestas

El candidato indica que está enfocado en una nueva forma de hacer política, con un plan de trabajo alineado al plan nacional de desarrollo.

Para esto, hará énfasis en la Gobernabilidad e Institucionalidad, para “poner la casa en orden” y brindar a la ciudadanía los servicios que requiere. Propone un aplicativo desde el cual los cotopaxenses accedan a los servicios y puedan colocar sus denuncias o pedidos de obras para que sean atendidos con prontitud gracias a la maquinaria que estará colocada en puntos estratégicos.

Además, señala la prefectura funcionará como debe, es decir, de puertas abiertas y con la participación ciudadana.

“La candidatura de Jaime Zambrano viene desde la ciudadanía, con ideas innovadoras, con personas que no hemos estado involucradas en política pero que pretendemos trabajar por los cotopaxenses para extirpar la corrupción de la provincia. Para esto necesitamos que la ciudadanía se involcure en la toma de decisiones. El servicio público debe ser brindado de forma eficiente, transparente y oportuno”, finaliza.