¡De película! Candidato sacó un cuchillo en plena entrevista previo a Elecciones 2023

Los políticos ecuatorianos, no todos, por la busca de un voto han optado por pintarse la cara, unirse a influencers, bailar e incluso usar armas blancas durante entrevistas televisivas. Fue el candidato a prefecto de Manabí Jorge Loor Zambrano quien protagonizó un tenso momento este martes 31 de enero.

[ Homofobia en campaña electoral: candidato tachó a la homosexualidad como una plaga ]

El político, durante una entrevista con el medio Manavisión, optó por usar una culebra de juguete como metáfora de la corrupción que existe en la provincia costera. De manera casi inmediata optó por mostrar un cuchillo que habría sido entregado por la población campesina de esta locación del Ecuador.

Según Loor Zambrano, con esa arma (simbolizando su lucha) va a acabar con la corrupción. Agregó que no habrá medias tintas y que luchará por las necesidades de la población campesina que no tiene las garantías para subsistir; indicó que no tienen ni agua para el consumo humano.

Candidato a prefecto usó un cuchillo en una entrevista televisada El político dijo que cortará a la corrupción en Manabí

“Este sombrero es mi fiel acompañante de mis arduas labores en el campo. Esta serpiente simboliza la corrupción, el mal de Manabí. Esto, este cuchillo me fue dado por los agricultores para defender la provincia, luchar contra la corrupción, sacar de raíz la corrupción que es lo que nos tiene a nosotros en el retraso y en el abandono”.

“Porque los agricultores están sufriendo por no tener carreteras, no teniendo agua para sus cultivos, agua para su consumo humano. Con este cuchillo tenemos que acabar con la corrupción dándole duro (corta la cabeza de la serpiente). Ahí se acaba la cosa”, finalizó.

‼️#URGENTE

Durante entrevista en @manavisionec, Candidato a prefecto de #Manabí, Jorge Loor Zambrano, sacó al aire una culebra y un cuchillo.

▶️@lahistoriaec pic.twitter.com/zGubbnyD59 — Ecuadorinmediato (@ecuainm_oficial) February 1, 2023

La jornada de elecciones arrancará a las 07:00 y terminará a las 17:00 para los votantes . Mientras que el trabajo adicional de los miembros de las juntas receptores del voto iniciaría media hora después y se prolongará hasta altas horas de la noche.