Pedro Duart: “Vamos a exigir al Gobierno que nos den la competencia del manejo de la cárcel”

¿Qué lo motivó a lanzarse en la carrera político-electoral?

Me motivó ver la desigualdad, la inequidad la falta de oportunidades, la inseguridad, me motivó ver que hay niños que están perdidos en la droga, un servicio de transporte público deficiente con más del 50% de unidades en desuso, calles destruidas, con baches y creo que hay muchos por hacer. Hay que salir de la zona de confort, de la indiferencia y es necesario participar con gente nueva, yo creo en los ciclos, hay ciclos que se cierran y ciclos que se abren. Nosotros estamos cerrando un ciclo de muchos años y vamos a iniciar uno nuevo con propuestas que hemos recabado en nuestro caminar con buena parte de Guayaquil en los dos últimos años y hemos escuchado esas necesidades y hemos armado un plan integral, estructural, para cambiar y transformar nuestra ciudad.

¿Cuáles son sus principales propuestas?

Lo primero que vamos a hacer es quitarle la chequera a los corruptos, el dinero alcanza cuando no se lo roban, el Municipio de Guayaquil recibe en los cuatro años cerca de $ 3.000 millones y la gente se pregunta: ¿dónde está ese dinero? Luego vamos a trabajar por la seguridad, no es normal lo que estamos viviendo, tenemos que indignarnos y esa indignación transformarla en cambio, se ha cedido el espacio público a los delincuentes, los parques están llenos de sitios donde se consume droga, de prostitución, la gente tiene que estar presa en sus casas, eso vamos a cambiar y que qué vamos a hacer, primero: pedir la competencia de la cárcel, sabemos que desde la cárcel se emiten órdenes para robar, matar y delinquir, para vacunar, extorsionar, exigirle al gobierno nacional que nos dé la competencia de la cárcel para tomar control, segundo: aumentar mil agentes más de la Policía Metropolitana, esto tendría una afectación de aproximadamente $ 7 u 8 millones del presupuesto anual del Municipio que no es nada para lo que implicaría tener a dos miles personas que estén patrullando las calles.

¿Esto implica cambiar la estructura organizativa de la Policía Metropolitana?

Sin lugar a dudas, hay que hacerlo.

En el tema de la cárcel, si pide competencias primero debe tener personal capacitado…

Se lo contrata, no se preocupe que yo sé hacer bien las cosas, no se olvide que fui Gobernador de la provincia del Guayas, en mi administración hubo diez veces menos muertes violentas de las que tenemos hoy, en mi Gobernación no pasaba lo que está pasando ahora con las cárceles. Invertimos en recursos económicos, inteligencia y contrainteligencia, sabíamos lo que podría ocurrir; eso es lo que hay que hacer, además tendremos un Centro de Inteligencia en Guayaquil, con gente profesional para invertir en inteligencia y contrainteligencia, pero aparte de eso hay que generar oportunidades, invertir en plazas de trabajo, para eso vamos a llegar a la Alcaldía. Anunciamos cien guarderías municipales para atender a niños, también 8 centros de rehabilitación de drogas para más de 6 mil personas cada año con una terapia para que estén por lo menos seis meses recibiendo atención médica, con terapia sicológica y acompañamiento espiritual.

¿El tema social entonces, es su estandarte de trabajo?

Sin lugar a dudas, yo ya lo hice cuando fui Gobernador pusimos mano dura a la delincuencia; cuando fui director de la DASE duplicamos el número de guarderías, de centros gerontológicos, aumentar las becas para personas con discapacidad, hacer un programa de Maestros Ejemplares, mejorar los programas que teníamos en los CAMI, entregar becas de inglés, de francés y mandarín. Eso ya lo hice y sabemos hacerlo pero para eso están los recursos del Municipio, para invertirlos adecuadamente y no malgastarlos.

¿Qué propone en materia medioambiental?

Vamos a crear 50 parques ecológicos, es decir, el agua que se utilice se la puede reusar, que tenga energía renovable, esto significa que Guayaquil tendrá parques ecológicos, vamos a hacer corredores verdes, involucrando a la empresa privada para que sean ellos los que puedan cuidar los parques, como apadrinamiento; los recursos del Municipio tienen que estar destinados para eso, para el cuidado ambiental.