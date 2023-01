Patricio Alarcón: “Para liderar la salida de la quiebra de la ciudad, necesitamos tomar decisiones fuertes”

Patricio Alarcón, padre de familia y empresario, afirma conocer la política pública por su trabajo en las cámaras de la producción. “Para liderar la salida de la quiebra de la ciudad, necesitamos tomar decisiones fuertes y se va a requerir de alguien que pueda hacerlas”, dijo sobre su candidatura para Alcalde de Quito por la lista 113- 6, Orden y Seguridad para Quito.

Alarcón indica que es el único de los candidatos que no ha sido parte del sector público, pero conoce su funcionamiento porque ha defendido la competitividad de la ciudad y a sus comerciantes. “Creo que hay que administrar la ciudad de mejor manera para acabar con ese modelo corrupto, eliminar las ineficiencias y que el dinero se lo use para la inversión. Soy el único que no soy político y si quieren los mismos resultados, voten por los mismos, si quieren un resultado diferente voten por alguien nuevo”, enfatiza.

Una de sus propuestas en el tema de seguridad es el arresto comunitario, que la ciudadanía pueda arrestar al delincuente (en caso de poder hacerlo) y lo entreguen a las autoridades. “Queremos impulsar un sistema de recompensas y también evaluar con la autoridad sobre la posibilidad de publicar las fotos de los jueces que los liberan. Es un trabajo que se puede coordinar con los líderes de los barrios, y aunque es complejo, se lo puede hacer”, indica.

En cuanto a la administración, indica que una de las prioridades es liberar al Municipio de la carga administrativa, para que esos recursos puedan ser invertidos en pavimentar calles, iluminar y limpiar los parques, dotar de wifi a los parques, entre otras; incluso, ese tipo de inversión puede llegar a los barrios y generar fuentes de empleo, al hacer alianzas estratégicas con los constructores pequeños para que se encarguen de estas obras y la economía local se mueva.

¡Basta de los mismos de siempre! Los #quiteños estamos hartos del mal manejo del municipio por esos ''compadres''.



Nuestro #Quito necesita un administrador, no ex funcionarios corruptos que se enriquezcan más. #PatoAlarcón #Elecciones2023Ec #Alcalde #CambioSeguro pic.twitter.com/HjjKHjbd2G — Patricio Alarcón (@PatoAlarcon2023) January 30, 2023

Además, indica que se debe disminuir la tramitología al menos a la mitad de loa ahora existentes (cerca de 400 trámites), además de analizar los permisos que se requieren implementar para favorecer el dinamismo económico.

Señala que se debe impulsar el trabajo de los jóvenes a través del Centro de Innovación que ya está financiado, invitando a empresas de la capital a interesarse por estos proyectos. Por último, menciona que se debe apoyar el sector de logística en Quito para apoyar el desarrollo agroindustrial.

“Lanzo mi candidatura porque quiero impulsar un modelo sostenible para que el quiteño pueda vivir en paz”. — Patricio Alarcón, Candidato a Alcaldía de Quito

“Lanzo mi candidatura porque quiero impulsar un modelo sostenible para que el quiteño pueda vivir en paz”, finalizó.

¿Qué solución propone para los baches?

— Ahorita tenemos una Empresa de Obras Públicas ineficiente y que tiene 2500 colaboradores, gasta mucho y hace poca obra. Hay que dividir Quito en cuadrantes y entregar a diferentes constructores la obra, lo que nos ahorrará dinero y nos permitirá invertir más en todos los barrios.

¿Cuál es su propuesta de seguridad?

—En este momento existen cinco centros de monitoreo, con diferentes cámaras, con diferentes softwares y no interactúan entre ellos. De los cinco debemos lograr tener uno solo y bueno. Además, conectar el sistema de cámaras de los centros comerciales, de los comercios, de las tiendas, a los UPC para una respuesta rápida, no sin antes equipándolas con tecnología de punta. También se debe trabajar con los barrios para que puedan utilizar el arresto comunitario, promover un sistema de recompensa para que las fotos de los delincuentes se puedan promover en todas las redes, y exigir al gobierno nacional que deporte a cualquier extranjero que no tenga su récord policial limpio.

Los agentes de la AMT tienen que acompañar a la fuerza pública contra la delincuencia.

¿Qué pasará con el pico y placa o cuál es la alternativa?

—Debemos mantenerlo pero tenemos que solucionar el problema del transporte público. Se venderán las unidades de la Empresa de Pasajeros a los conductores y operadores para crear microempresarios que cuiden las unidades y poder entregarles el corredor del norte desde El Labrador a Carapungo y el de Quitumbe hasta Guamaní.

¿Qué hacer con el problema de la basura?

—Lo primero es trabajar en la cultura de reciclaje y apoyar a la economía circular. Más allá de eso, hay que impulsar más acciones, como eliminar los botaderos y contar con una planta procesadora, promover la remediación del Río Machángara, cambiar a movilidad eléctrica para buses y taxis e impulsar el uso de bicicletas eléctricas.

¿Cómo funcionará el Metro?

— Debemos hacer que el Metro de Quito funcione y transparentar el costo de operación. Además, crear un sistema de pagos para que se pueda cargar su tarjeta en cualquier tienda de barrio y utilizarla en todas las unidades. Adicional, se debe pagar a los transportistas por kilómetro recorrido para que los buses no se concentren solo en las principales vías, que puedan trabajar en las noches y llegar sitios donde no al momento no hay servicio.