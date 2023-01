¡Conmoción en Francia! Youtuber pide suicidio asistido por problemas mentales

Es conocida en las redes sociales como Olympe. Tiene 23 años y actualmente cuenta con más de 250 000 seguidores en su canal. Frente a los usuarios ha presentado una imagen de que ama la vida, las aventuras y que se quiere comer el mundo. Sin embargo, un reciente video ha generado conmoción en Francia y en los internautas por un anuncio que hizo la joven.

Olympe decidió quitarse la vida voluntariamente. La usuaria pidió eutanasia por problemas mentales que ella sufría. Según reseñan medios internacionales, se contactó con sus médicos para programa su deceso el último trimestre de 2023.

¿Cuál es el motivo?

Olympe fue diagnosticada con trastorno de identidad disociativo (TID), una patología mental que presenta en los pacientes un cuadro de múltiples personalidades y déficit de atención (TDAH).

“Mi vida no es una serie de Netflix. No podemos debatir sobre el fin. Es mi vida y es una difícil que he tenido que tomar”, expresó por medio en redes sociales.

De acuerdo a lo que se difundió, se conoce que los problemas de Olympe devienen de una infancia traumática, donde la joven sufrió todo tipo de abusos.

Ella misma comentó que fue víctima de abuso sexual cuando era una adolescente, como también sufrió el abandono de su familia, lo que llevó a pasar por varias casas de ayuda.

“Como todo ser humano tengo mis límites. He recibido mensajes de personas que me dicen que no soy ejemplo para los jóvenes. Pero yo no puedo vivir para los demás” — Olympe

Su suicidio asistido lo realizará en Bélgica, país donde es legal y ofrece este tipo de opción para personas que tienen trastornos mentales.