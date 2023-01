Andrés Páez plantea un Metro Sur y más soluciones viales en caso de llegar a la Alcaldía de Quito

Andrés Páez se considera “un político profesional” que ha volcado sus esfuerzos a resolver los problemas de la gente y se siente muy orgulloso de lo que ha hecho, con sus aciertos y errores. Busca la Alcaldía de Quito en las Elecciones Seccionales 2023 por la lista 3-20, Quito Vuelve.

Páez señala que podría quedarse detrás del celular, detrás del computador, con canguil y gaseosa en la mano, mirando al mundo pasar, cuestionando y criticando todo lo que pasa, pero “los políticos tenemos que estar en el terreno y tenemos que asumir nuestra responsabilidad, me he preparado toda la vida para esto”. A su criterio, Quito es una ciudad totalmente descuidada, desolada en la que por primera vez en muchos años ha visto zonas de miseria extrema que nunca había pasado. “No me voy a quedar tan cómodo en la zona de confort, debo darle una alternativa a los Quiteños para que ellos decidan y para que me den la oportunidad de servirles una vez más”.

Primero, plantea que hay que resolver el tema de la seguridad externa de la ciudad “porque tiene que ser blindada para que no se produzcan nuevamente ataques terroristas cómo se dio en octubre del 2019 y en junio del 2022. Luego está la inseguridad que sufren los ciudadanos para lo cual tomará algunas medidas: recuperar el 40% de las unidades de policía comunitaria que están dañadas, desmanteladas o cerradas y potenciar las que actualmente están en funcionamiento; inversión en ojos de águila y cámaras de vigilancia; y botones de pánico que tienen que ser instalados gratuitamente en el piso de los locales comerciales.

Además, creará la Unidad de Defensa de las Víctimas de la Delincuencia, para que los ciudadanos cuenten con un equipo de abogados, parvularias, psicólogos y de trabajadoras sociales, que atiendan permanentemente 24/7, haciendo turnos y atendiendo a quien necesita defensa en las audiencias de flagrancia.

También, se presentará un proyecto de reformas penales al Presidente de la República y a la Asamblea para que el Código Penal ofrezca garantías a los ciudadanos víctimas de la delincuencia y no a los delincuentes. “Convocaremos a una marcha con medio millón de quiteños para apoyar esta iniciativa”.

En movilidad, indica, se necesita un sistema de recaudo que le haga financieramente sustentable al Metro. Además, anuncia una prolongación con trenes y buses eléctricos a Calderón; un Metro Sur (un tranvía de 21 paradas) desde El Recreo hasta la curva de Santa Rosa, aprovechando las rieles que ya están colocadas.

Entre las obras de infraestructura vial están: hacer un paso a desnivel en el redondel de La Atahualpa, desarrollar la solución vial Guayasamín, la ampliación en el borde de la Av. Simón Bolívar e incluir peajes.

“Espero también dejar los estudios para el paso directo desde la parada Morán Valverde del Metro hasta Conocoto, en línea recta, luego al Trébol y a la Autopista General Rumiñahui. Lo haremos con la recaudación de los sistemas de transporte como la Ecovía, que en cuatro semanas bordea los USD 6 millones. “Las nuevas obras se pagarán con los ingresos del propio municipio, que son diarios. Esa liquidez permitirá invertir en las obras viales que necesita la ciudad y resolver los problemas de inmediato.

¿Qué solución propone para los baches?

— Hay que retomar el programa que con pequeñas máquinas se atendían pedidos puntuales y se trabajará desde las 20h00.

¿Cuál es su propuesta de seguridad?

—Colocar todos los instrumentos que sean necesarios en las unidades de policía comunitaria y promover una profunda reforma penal para que el Código ampare a las víctimas de los delincuentes.

¿Qué pasará con el pico y placa o cuál es la alternativa?

—Una vez que se instrumenten las medidas complementarias al Metro, el Pico y Placa deberá necesariamente tener una redefinición.

¿Qué hacer con el problema de la basura?

—La basura tiene que ser procesada de una manera tecnológica y empezar por la recolección diferenciada y promover el reciclaje.

¿Cómo funcionará el Metro?

— Se deberá contratar rápidamente el sistema de recaudo, establecer el sistema de seguridad interna con rapidez y luego integrarse con el Metro Sur. Las soluciones viales que propongo realmente lograrán que el Metro pueda tener rentabilidad y que sea financieramente sustentable y útil para el desplazamiento de los ciudadanos de un sitio a otro.