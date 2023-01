“Me pudieron sacar en una maleta”. Aida Victoria se solidariza con Valentina Trespalacios

Si algo caracteriza a Aída Victoria Merlano es su habilidad para hablar sin filtro y sin tapujos en sus redes sociales. Ante el feminicidio cometido contra la DJ Valentina Trespalacios, Merlano no solo mostró compasión, además se refirió al tema de manera contundente.

“A todos nos tiene conmocionados la muerte de Valentina, sobre todo, a esas mujeres que por miedo todavía no hablan, pero que cargan encima el dolor de saber que pudieron haber sido ellas las que terminaran en una maleta”, afirmó Aida Victoria Merlano.

En medio de sus palabras, la creadora de contenido contó que al momento en que la noticia de Valentina se supo, una de sus amigas la llamó en llanto, contándole que el asesinato de la joven revivió un trauma por el que desafortunadamente pasó (la amiga de Aida Victoria).

“Resulta que su expareja, que era de ese tipo de persona que hablaba brusco, pero porque era su tono de voz. De ese tipo que en una rumba la agarró por la parte de atrás del cuello delante de todos, pero porque él a veces no se medía... como brusquito que era para tratarla. El día que terminaron encerrados con una pistola en la sala de su casa y le dijo que no iba a descansar hasta verla muerta. Y esa amiga me decía: ‘Aída, a mí me pudieron sacar en una maleta’”, relata la creadora de contenido.

En medio de su reflexión, no pasó por alto la oportunidad y su plataforma para incentivar a ser conscientes de las señales rojas que se pueden presentar dentro de una relación, y que puedan evitar tragedias como estas.

“Creo que, como ella, hay muchas mujeres que están vivas de milagro, pero, por ellas, por las que aún lo están, me parece más que importante un mensaje de justicia, un mensaje de prevención. Hoy hay muchas mujeres en relaciones abusivas y no lo saben porque la manipulación adormece, la manipulación hace que normalicemos el abuso y que todas esas alertas rojas que siempre estuvieron allí pasen desapercibidas”, afirmó Merlano.

“Ese cuentico de ‘los trapos sucios se lavan en casa’, ‘No hables con tus amigos los problemas que son de pareja, ¿por qué esa persona le teme a la opinión de tus amigos? ¿Por qué le teme a una opinión objetiva de lo que está pasando dentro de la relación?, porque no te quiere sacar la burbuja de manipulación”, enfatizó.

Concluyó su contundente mensaje enviándole un fuerte mensaje al estado colombiano y su falta de protección y garantías contra estos crímenes: “el Estado tendría que protegernos, pero no lo hace... por eso debemos defendernos nosotras “como leonas”.