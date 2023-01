Periodista vuelve a trabajar en vivo tras perder una pierna, el pie de la otra y un ojo en Ucrania

El periodista británico Benjamin Hall, de Fox News, quedó grave luego de un ataque durante la guerra en Ucrania.

Perdió una pierna, el pie de la otra y un ojo, pero ahora volvió a la pantalla, dando testimonio de que en los malos momentos se aprende a valorar las cosas maravillosas de la vida.

Las graves heridas las sufrió en marzo de 2022, cuando el vehículo en el que estaba fue atacado por las fuerzas rusas en Horenka.

Estaba con el fotoperiodista de Fox News Pierre Zakrzewski, de 55 años, y la reportera ucraniana Oleksandra Kuvshynova, de 24, quienes murieron en el hecho.

Su historia de sobrevivencia la reseñó Fox News, a cuyo medio declaró que su amigo Pierre Zakrzewski le ayudó a salvarse.

Benjamin Hall, de 40 años, contó que al momento del ataque quedó muy mal herido dentro del vehículo.

“Si tenía el más mínimo ápice de conciencia, era una sensación distante de ondas de choque y la sensación de que cada parte de mi cuerpo había sido arrancada de mí. Estaba casi muerto”, relató.

Benjamin Hall habló sobre su dura experiencia, que lo motivó a escribir el libro "Salvado". (Fox News)

Pero una experiencia inexplicable lo inspiró a salvarse. No sabe cómo, pero escuchó la voz de sus tres hijas que le decían que saliera del auto.

“Papá, tienes que salir del auto”, dice que oyó.

“Abrí los ojos y me las arreglé para salir del auto…Si no fuera porque me trajeron de vuelta, de ninguna manera estaría aquí hoy... Me voy a casa pase lo que pase, gatearé si es necesario, pensé” , contó Benjamin Hall, a quien llevaron a Texas, donde le hicieron varias cirugías.

“Nunca hay que rendirse. Eso es realmente importante cuando te sientes mal. Hubo muchas ocasiones en las que estaba en el fondo. Pero hay que asumir que hay algo bueno en el otro lado... Si trabajas duro, si te dedicas a llegar a algún lado, no dejas de intentarlo. Llegarás, por más doloroso que sea algo, por más difícil que sea. Si de verdad quieres y tienes el apoyo para hacerlo, puedes llegar allí. Nunca te rindas”.

“Ahora solo tengo una pierna, no tengo pies, veo a través de un ojo, tengo una mano funcional. Me quemé por todas partes, pero me siento más fuerte y más confiado que nunca” , refirió el periodista, quien escribió un libro sobre su experiencia, que tituló “Salvado”.

“Ha sido el año más difícil hasta ahora, pero también ha sido el mejor. Estoy agradecido a las innumerables personas que me ayudaron, me rescataron, me reconstruyeron y me apoyaron. Espero que este libro ayude a otros... Descubrí que no importa a lo que nos enfrentamos hay una manera de atravesarlo. Y en los días más oscuros siempre puedes encontrar la luz”, cerró el reportero.