“Sin justicia para Efraín”: el contundente mensaje de productora de televisión a dos años del asesinato

Este 27 de enero se cumplen dos años del asesinato de Efraín Ruales. El caso conmocionó al país por la forma en como sucedió la muerte violenta. Varias personalidades de la televisión ecuatoriana le rindieron homenaje y lo recordaron por la personalidad que tenía en el mundo de la pantalla chica. Así como otros levantan su voz para reclamar justicia, como Catrina Tala, una reconocida productora y amiga muy cercana de Ruales, quien envió un contundente mensaje desde sus redes sociales. “Si a Efraín le pasó esto, le puede pasar a cualquiera”. “¡Que se haga justicia!”.

“Hace 730 días asesinaron a Efraín. Hace dos años, Ecuador perdía a uno de sus mejores talentos, a un hombre que vivía para entender... de sonrisa fácil, de mirada pícara, constante, emprendedor, amante de su familia, enamorado de la vida, de la actuación, de sus caracterizaciones”, empieza su columna Tala.

Asimismo, expresa: “era un ser humano que se ilusionaba en cada proyecto, que se ponía nervioso como si fuese un principiante, que encontraba los detalles donde nadie los veía, que te hacía reír hasta en tus peores días. Generoso, visionario, amoroso, y gran amigo, de esos que se cuenta con una mano, de esos que cuando te quieren te lo dicen a diario”.

“A Efra le apagaron la vida, y con él se desvaneció la esperanza de millones de ecuatorianos que desde ese día nos sentimos más frágiles, abandonados, desamparados y con miedo de salir a la calle”, agregó.

Recuerda como aquella mañana donde Ruales perdió la vida, la ciudadanía empezó clamar justicia para que se dé con los responsables. Asegura que los autores materiales del crimen que están en la cárcel “apenas fueron los ejecutores de una orden”.

Cuestiona a las investigaciones que no han podido dar con el autor intelectual de la muerte violenta del presentador.

“La justicia una vez más nos queda debiendo, pero lo preocupante es que tampoco nos sorprende. En Ecuador, la justicia no existe y, si existe, no se ve. La mayoría de los asesinatos no salen de la investigación previa y apenas 2 de cada 10 casos llegan a juicio”.

— Catrina Tala