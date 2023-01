“Pensé que era tierna”: mujer pide dulcemente a rata que salga de su casa y el roedor se abalanzó sobre ella

Las historias virales de animales tiernos siempre generan comentarios positivos y tráfico de web. Desde videos de perros, gatos y hasta pájaros se inundan las redes sociales.

“Pensé que era tierna”

Cuando hay animales involucrados, las personas siempre buscan tener contactos, inclusive si no son de su propiedad, cualquier cachorro o gato que vean en sus vidas diarias, serán acariciados sin importar la situación.

Existen casos que el instinto de las criaturas puede jugar en contra de las personas que buscan tener contacto y todo puede salir mal.

Así fue el caso de una mujer, quien descubrió un visitante inesperado en lo que parece ser su área de trabajo, inmediatamente buscó tener contacto con el animal, le hablaba de manera dulce y cariñosa, sin sospechar que algo saldría mal.

Una rata de color negro saltó hacia ella, causando terror, gritos y miedo en la mujer que grababa el encuentro con su teléfono. El roedor estaba en unos estantes de comida y al momento de escuchar la voz de la joven, quiso esconderse, pero de repente salió y le saltó.

La rata saltó hacia la joven que grababa

El video publicado a través de su cuenta de TikTok @heyohmichelle, se observa a la mujer enfocando al animal, hablándole, al mismo tiempo buscando refugio, quizás por instinto propio.

Cuando la rata se le abalanza hacia ella, la mujer gritó de manera asustada, el encuentro quedó grabado en el clip que dura pocos segundos.

“Pensé que era lindo, debería haberlo sabido” tituló la joven en TikTok.

El video se hizo viral en TikTok, donde generó miles de reproducciones y comentarios divertidos por parte de los internautas.

"Me infarté, se me salió el corazón", "infarto entrando en el chat", "Jajajsjsjs me morí y reviví para escribir este comentario", son algunos de los que se pueden leer.