Pedro Freile propone construir una gran arena de espectáculos para ofrecer “entretenimiento, inversión y obras para la prosperidad”

Pedro Freile, como candidato a la Alcaldía de Quito por la Alianza UIO (lista 17-23), aspira una ciudad que en los primeros días se dedique a construir victorias rápidas a través del levantamiento de una estructura mínima donde más hace falta, que genere confianza en la inversión y sean obras para la prosperidad. Implica, afirma, “usar dinero público para las cosas que no se han hecho”.

Para Freile, las obras para la prosperidad son una producción de capital privado en grandes emprendimientos que permitan generar una industria para la ciudad, a la cual denomina “hospitalidad”.

Es por eso que una de sus primeras propuestas es “una gran arena” para promover todas las facilidades que ofrecen los grandes escenarios del mundo para la celebración de eventos públicos.

“Por alguna razón la gente viene y se queda en Quito, le gusta la ciudad, aquí ‘farreamos’ bien, comemos bien, y nos enamoramos bien. Es una ciudad que produce emociones en las personas y a eso vamos a elevar el nivel de hospitalidad. Es por eso que necesitamos que la industria del entretenimiento sea construida, no solo necesitamos horarios diferentes, sino políticas publicas que faciliten tener grandes espectáculos”, explicó.

Para lograrlo, Freile habla de contar con una calendarización de eventos deportivos. “Actualmente contamos con cuatro eventos de este tipo al año, pero deben ser mejor planificados e ir de la mano con ferias inclusivas para emprendedores, materias primas e insumos, para que impulsen la economía. Es decir, pasar de la ocasionalidad en los negocios a una planificación comercial”. Señala que esta planificación va de la mano con el fomento de la cultura y del turismo, dando confianza y oportunidad al empresario para invertir.

Además, menciona más oportunidades de inversión, como los espacios que hoy están desocupados en el Centro Histórico. Plantea que se pueda hacer uso de estos edificios para hacer grandes aulas, galerías, museos, salas de orquestas. El objetivo es “llenar de jóvenes al centro” con las universidades locales y extranjeras.

TURISMO BASADO EN ENTRETENIMIENTO

También plantea una nueva visión del turismo. “La idea es que el turismo que ofrece Quito no sea lúgubre, donde el turista llega y quiere irse a Galápagos porque aquí no hay nada que hacer. Mi objetivo es que la capital se vuelva un imán, no solo por la cultura religiosa, sino porque exista la posibilidad de entretenerse de diversas formas”.

Freile también menciona la necesidad de la regulación del uso lúdico de sustancias sicotrópicas. “La legalización de los narcóticos es esencial para vender entretenimiento. Las ciudades que están haciendo eso en gran escala logran controlar y mitigar el crimen organizado”.

Al respecto, explica que Quito no tiene control, “ni los policías municipales saben qué rango tienen, a quién obedecen o cuál es su función en el control del espacio público.

Uno no puede controlar lo que conoce y para poder combatir primero es la decisión de asumir y colaborar con el Gobierno: armar estrategias antiterroristas para combatir el crimen organizado.

Freile aclara que esto no pasa de un día al otro, se planifica con el sector privado. El Estado tiene una función social que es la de dar certezas para generar prosperidad y riquezas.

“Quito está notablemente retrasada frente a otras ciudades del mundo. Está inmóvil y tiene miedo, no solamente en tema de inseguridad, sino a invertir, a crear, a proponer, a que los políticos se apropien de las cosas, que se lleven los sueños de la gente. Por eso, nuestra propuesta, sin demagogia, esta enfocada a que la ciudad sea más fácil, segura y puntual, en todos los aspectos.

“Quito tiene que despertarse. Otras ciudades se han recuperado o generado dinámicas nuevas, pero la capital está igual o peor que cuando inició pandemia. El 2023 es un año de recesión global pero que va a marcar una gran oportunidad para la ciudad”.

En cuanto a “atreverse a hacer las cosas de forma distinta, plantea abrir 24 horas los distritos turísticos, promover el uso responsable de la marihuana, proponer espacios restrictivos para ciertas actividades”, ya que “no vamos a dar un salto hacia donde los mercados buscan donde invertir sino hacemos un esfuerzo consciente”.

Bajo esta lógica, para Freile no existe comercio informal sino comerciantes no reconocidos, a los que el municipio dará formación continua de buenas prácticas de manufactura, manejo de productos, almacenamiento, etc. “Tenemos que prepararle a la ciudad en todos los aspectos para hacer buen uso del espacio público, es lo que nos podrá levantar la moral y nos permitirá volver a ser un referente del país”, finalizó.

¿Qué solución propone para los baches?

— Cambiar el sistema de contratación. Colocar hormigón en las avenidas y asfaltar según la antigüedad. Se trabajará por manzanas, donde las empresas y servicios municipales ingresen al mismo tiempo a un sitio y realizar las obras de una vez.

¿Cuál es su propuesta de seguridad?

—Trabajar en cohesión social, entendiendo que la prevención y contención está en competencia del Municipio. El ambiente, la salud y el deporte son parte fundamental.

¿Qué pasará con el pico y placa o cuál es la alternativa?

—Es una medida coyuntural. Necesitamos más avenidas y soluciones de integración para que más buses lleguen a más sitios de la ciudad. Se necesita remunerar al transportista por kilómetros, para focalizar subsidios de forma eficiente.

¿Qué hacer con el problema de la basura?

—Se crearán cuatro distritos administrados por concesionarios independientes, con una perspectiva de economía circular.

¿Cómo funcionará el Metro?

— Necesitamos integrar todas las empresas y generar una alianza estratégica con el sector privado para concesionar el Metro al menos 65 años, donde la propiedad del sistema pase también a los transportistas como parte de ese esquema. Para nosotros, el sistema integrado de movilidad de Quito, SIM Q, es uno de los proyectos más ambiciosos de descarbonización del medio ambiente.