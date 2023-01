Guillermo Churuchumbi afirma que “la vialidad lo es todo” y trabajará en tres ejes en la Prefectura de Pichincha

Guillermo Churuchumbi, candidato a la Prefectura de Pichincha por la Alianza Juntos por la Gente (lista 18-4-35). “Conozco el territorio de Pichincha, hemos caminado por todos los rincones de la provincia. He sido 8 años alcalde de Cayambe, con mucho éxito, y esa experiencia queremos trasladar a toda la provincia”, señala el candidato.

Indica que la viabilidad es una situación lamentable, por ello va a priorizar las obras, con una nueva gestión distinta, participativa e incluyente.

“La ciudadanía pide un cambio, vemos una Pichincha estancada y retrasada. Lo tenemos todo, hermosos sitios turísticos como la Ruta Escondida, el Pasochoa, La Reserva del Chocó Andino, el Guagua Pichincha, el Rucu Pichincha, pero lastimosamente no existen ni productos turísticos, ni existe la promoción adecuada”, dijo.

No existe capacidad de gestión, así que en ese contexto estamos dispuestos a cambiar a la provincia porque tenemos conocimiento, experiencia y he vivido en carne propia las necesidades de la población: sé lo que es ir a la escuela en el lodo porque no hay vías, y como muchos productores y agricultores se desesperan al no poder sacar sus productos.

Por tanto, entre nuestras propuestas están contar con vías seguras. Queremos colocar cámaras de video vigilancia articuladas a un centro de monitoreo 24 horas para dar una respuesta inmediata.

En cuanto a infraestructura vial, queremos trabajar en tres ejes:

Con alianzas público- privadas. Se prevé la extensión de la autopista Rumiñahui para conectar el valle con el Parque el Arbolito, bajando de 40 minutos a 10 al volante. Necesitamos también intervenir de manera inmediata la vía a Santo Domingo, con dos túneles resolveremos el tema de los desastres naturales que existe en aquella zona y con eso garantizamos la vía de nuestra gente. Con inversión pública directa con fondos de la Prefectura de Pichincha, para trabajar en la Calacalí- Río Blanco, cerca de 150 kilómetros. Atender la ruralidad de Pichincha, con cogestión: la prefectura llevará materiales y asistencia técnica, y con las juntas parroquiales, las alcaldías de Pichincha, ejecutaremos obra de viabilidad en el territorio en coordinación con líderes comunitarios, barriales para que los vecinos pongan la mano de obra y podamos multiplicar la obra de vialidad.

Saludos desde el querido balcón quiteño #SanJuan pic.twitter.com/MScsYVaXQT — Guillermo Churuchumbi (@G_Churuchumbi) January 20, 2023

Además, en la nueva Pichincha, se entregará 2 millones de dólares a los mejores emprendimientos juveniles para generar empleo y activar la economía.

En cuanto a promoción turística, se promoverá el destino Pichincha en ferias internacionales. En protección social, se trabajará en casas de acogida para mujeres violentadas física y psicológicamente. Además, se entregaría un fondo semilla para que ellas puedan desarrollar su emprendimiento.