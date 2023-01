“El que se mueva lo mato”: testimonio de estudiante universitaria denuncia inseguridad en buses de Quito

La inseguridad es una de las problemáticas sociales que afecta a la ciudadanía a nivel nacional. En Quito se han hecho eco varias denuncias de personas que han sido víctimas de asaltos y acosos en el trasporte público. Además, la situación se ha vuelto alarmante, ya que es el medio por el que se moviliza la población capitalina. En ese contexto, una estudiante universitaria narra los momentos de angustia que vivió al momento de ser agredida por un antisocial.

“El pasado lunes 23 de enero, a las 19h00, nos fuimos con mi compañera a la parada para tomar los buses de la cooperativa Condorvall. Nos quedamos en El Trébol, nos separamos y yo me fui a hacer fila para tomar el bus que me dejaba en mi casa. Por lo general siempre se llenan los puestos de adelante. Me tocó sentarme en la parte de atrás. El bus salió a las 20h30 y todo marchaba normal”, cuenta Paula a Metro Ecuador.

Asimismo, continua: “a la altura de la Loma de Puengasí se subieron un grupo de personas, los cuales tres se ubicaron cerca del chofer, uno en el medio y uno atrás. Este último estaba como que dando vueltas para analizar la situación y ver quienes tenían el teléfono, las laptops, las mochilas y carteras, entre otras pertenencias”.

“Este señor se ubicó en la puerta de atrás. En eso, un grupo de personas decide bajarse a una cuadra antes de llegar a la parada. Luego, este sujeto empezó a gritar: ‘esto es un asalto, señores, el que se mueva lo mato, repito el que se mueva lo mato’, mientras gritaba palabras soeces. A lo que yo reaccioné, tomé mi maleta y sigilosamente la puse debajo de mi asiento”.

"Delincuentes también asedian a los conductores de buses en Quito"./ Metro Ecuador.

“A lo que se dio cuenta el asaltante, prosiguió a agarrarme duro del brazo y me dio un golpe en la cara. Yo me agaché y sentí que me iba a pasar lo peor, pensé que me iba a matar porque sacó un cuchillo de gran tamaño. Empezó a señalarme con el cuchillo y entré en pánico, también me dio un golpe en la espalda”.

“Lo mismo hizo con un chico que estaba atrás mío, le propino golpes muy fuertes y procedió a quitarle su laptop. No contento con haberle robado, continuó golpeándole brutalmente. En cambio, otro de los ladrones que estaba al frente empezó a propinarle varias puñaladas a una señora en el brazo. En eso, yo ya estaba entrando en un estado de shock”.

Posterior a esto, y por la desesperación, Paula sacó su teléfono y empezó a mandar audios de ayuda a un grupo de WhatsApp donde hay más estudiantes, quienes alertaron a las autoridades del hecho delictivo.

Delincuentes habrían intentado tomarse un bus en Quito. Imagen referencial.

Al ver la reacción de la joven, los antisociales rápidamente se bajaron del bus y se perdieron por los bosques cercanos al sector del Parque Industrial, en el sur de la capital.

Hace un llamado a las autoridades

La universitaria finalizó su testimonio, pidiendo a la Policía Nacional que actúe con más eficacia: “yo creo que está por demás recordarles que ellos están para velar por nuestra seguridad. Hasta el momento no se han hecho presentes, y mucho menos en el transporte público. Ellos deben ejercer la fuerza contra estos delincuentes”.