Daniela Zambrano: en su prefectura unirá la “economía, turismo y deporte”

Daniela Zambrano es candidata a la Prefectura de Pichincha por la Alianza Quito Vuelve, lista 3- 20. Es deportista de élite, actividad que le ha llevado a recorrer la provincia en bicicleta “de pies a cabeza”. “Estoy aquí por qué quiero desarrollar el potencial tan grande que tiene Pichincha, en lo turístico, deportivo y económico, con la gente a la que “realmente se ha abandonado demasiado”.

“Soy deportista de élite y he recorrido con mi bicicleta toda la provincia. Mi deporte me llevó a lugares turísticos y muchos pueblos/ciudades abandonadas, donde me sentí impotente al ver cómo no contaban con los servicios básicos como agua o luz o vías de acceso. Sin embargo, la gente te recibe con cariño y siento que estando en la prefectura puedo apoyar y ayudar a mejorar su calidad de vida”.

La candidata tiene varios proyectos de aporte a la ruralidad para pequeños y grandes productores, como puntos de acopio, puntos de valor agregado, y emprendimiento.

El tema de deporte y la reactivación económica es importante y van de la mano. “Los turistas que deseen conocer Pichincha pueden apostar por el turismo comunitario es lo que vamos a desarrollar, además de realizar actividades intercantonales e interparroquiales para que la gente se mueva en la provincia y se dinamice.

“El deporte aparte de generar salud, genera disciplina, trabajo en equipo y fortalecimiento de la familia. Además, moviliza gente hacia los distintos lugares que pueden ofrecer opciones de turismo comunitario. Así también se reactiva la economía. Mis tres ejes están perfectamente conectados”, dijo.

Su plan