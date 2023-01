Paula Durán, la madre de 27 años que murió por cáncer cerebral meses después de dar a luz: Esta es su historia

La colombiana Paula Durán, fue diagnosticada cuando llegó a California con cáncer terminal seis meses después de llegar a Estados Unidos con su familia a buscar una mejor vida. Lamentablemente murió este martes.

Los problemas de salud de Durán comenzaron en noviembre de 2022 cuando la mujer, que estaba embarazada de su tercer hijo, se sintió enferma.

Inicialmente, la pareja pensó que los dolores eran debido al embarazo. Sin embargo, el diagnóstico fue devastador: Durán, de solo 27 años, fue diagnosticada con cáncer en etapa terminal.

”Le operaron una parte de un tumor en la cabeza pero sigue creciendo”, contó a EFE el esposo de Durán, Sergio Vega, a principios de enero en una entrevista desde su casa en Concord, ciudad del norte de California.

Mediante una transmisión en vivo, Sergio Vega, dijo que ahora tiene un ángel en el cielo que los protegerá.

“A veces, no lo creo. Ahorita estaba hablando en la funeraria, nunca me imaginé que iba a sucederle eso. Me duele en el alma, me desgarra, era parte de mi vida. Me motivaba a hacer muchas cosas. Se queda en mi corazón y en mi mente (...) Me volveré a encontrar con ella para la eternidad”.

— Sergio Vega