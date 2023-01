Candidato Jaime Páez quiere convertir a Guayaquil en distrito metropolitano

Para Jaime Páez, candidato a la Alcaldía de Guayaquil por Democracia Sí (listas 20) la mejor manera de combatir la inseguridad es creando oportunidades de trabajo. Y el tema laboral lo enlaza con su plan de trabajo que incluye: repotenciación del transporte público, tratamiento de desechos sólidos, fomento de turismo y otros elementos que los detalla en doce puntos agrupados en tres ejes, como lo explica en esta entrevista.

¿Cuáles son sus expectativas en estas elecciones?

Estamos haciendo recorridos, intercambiando criterios con la gente y mis expectativas son muy altas; yo estoy estoy plenamente seguro de que la gente ya está cansada de la gente y los partidos políticos tradicionales y que necesitamos el cambio y el cambio tiene que venir por gente nueva, por gente honesta que tenga claro el concepto de lo que quiere Guayaquil como es mejorar su infraestructura y los servicios básicos y una excelente atención a los usuarios.

¿Qué pide la gente para Guayaquil y para su bienestar?

Estoy centrando mis propuestas en tres grandes temas, primero la seguridad, usted sabe que sin seguridad uno no puede ir a sus trabajos, tampoco a la Universidad, o salir de sus casas, entonces la inseguridad se combate con mayor trabajo y oportunidades para todos; otro tema es la movilidad, vemos que es un fracaso el tema de la Aerovía y la Metrovía no es como lo están pintando. La Metrovía ya llegó a su ciclo de vida y estamos proponiendo contar con otro sistema de transportación que le vaya a permitir un mejor servicio y mejor calidad a los usuarios y a un costo quizás un poco más alto pero que tenga seguridad, estaciones, aire acondicionado y sobre que sea accesible.

¿Estamos hablando de la repotenciación del sistema de Metrovía?

No es un cambio total, todos sabemos que ahora la Metrovía contará con 4 troncales, pero en casi 20 años de existencia solo ha tenido tres troncales y la cuarta no la han logrado poner en funcionamiento, pero también podemos usar como transportación el sistema fluvial, usando el río con embarcaciones que permita llevar no solo pasajeros sino también carga y que llegue a puertos e industrias, y adicionalmente; un metro sobre superficie, el metro elevado es muy costoso y Guayaquil es una zona de mucha densidad.

¿Y su financiamiento?

El Municipio, una vez con el diseño, puede expropiar ciertos terrenos y casas, pagarles a sus dueños el valor real o construirles casas y la empresa ganadora se encargaría de la construcción; es más podemos construir vagones en el mismo país, al igual que otros elementos para que puedan trabajar en función con el metro. Ahora el metro sobre superficie no solo va a servir para transportar personas, sino también carga a traves de un servicio portuario y esa manera los camiones ya no ingresarán mucho a Guayaquil y se eliminaría un conflicto en cuanto a la movilidad, sabemos que a las horas pico el tráfico es un caos y Guayaquil se paraliza y ya no importa el día, la hora o la semana pero todos los días es un problema. Con ese ferrocarril no solo vamos a manejar carga y personas, incluso puede salir en la noche para llevar el reciclaje y reindustrializar cartón, plástico u otros desechos.

¿Cómo sería un adecuado manejo de los desechos?

Es importante que Guayaquil sea un distrito metropolitano. Que cada distrito tenga su propia planta de tratamiento de basura, si la demanda y la misma gente comienza a hacer pequeñas industrias, pueden reciclar en el mismo distrito y creará nuevas plazas de trabajo. Al mismo tiempo se interviene en el rescate medioambiental, soy el único candidato que ha hablado de reciclaje y reindustrialización de la basura, reforestación a alta escala, dragado de los esteros y sus afluentes.

Pasada la etapa postpandemia ¿qué planes ofrece para reactivar el turismo?

Todos los sistemas de transportación, sea Aerovía, Metrovía o transportación fluvial deben estar interconectados y con el uso de una sola tarjeta, eso permite que todos sean una vitrina para que la gente vea un mejor Guayaquil, que vea que las cosas están ordenadas y desarrollar zonas turísticas, comerciales e industriales, esto darña seguridad al turista.