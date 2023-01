Mario Castro a la Alcaldía de Cuenca: “Queremos una ciudad segura y contamos con la experiencia para transformarla”

Mario Castro, coronel de la Policía Nacional en servicio pasivo, es uno de los 9 candidatos a la Alcaldía de Cuenca dentro de las próximas elecciones seccionales del 5 de febrero de 2023.

Castro durante su visita a Metro, nos conversó que es un especialista en temas seguridad, y por su experticia fue Jefe del Comando de Policía de Azuay. Se mantuvo dentro de la institución policial 32 años.

Cuenta con el respaldo de la alianza denominada Contigo Avanza Cuenca y Azuay, que está integrada por el partido Avanza (Lista 8) y el movimiento político Contigo (Lista 104).

Lanzamos nuestra campaña a la alcaldía de #Cuenca en el querido barrio #EmilioSarmiento, en compañía de la gente, de la comunidad.



Por una #CuencaSegura#MarioCastroAlcalde pic.twitter.com/CFpceFM1UO — Mario Castro Quezada (@MarioVCastroQ) January 4, 2023

El candidato, detalló que sus propuestas están apegadas a la realidad de la ciudad.

“No tengo compromisos con nadie, mi objetivo es administrar la ciudad de una manera equitativa, donde la seguridad prime”, dijo Castro.

¿Cuáles son esos puntos por los que se trabajará por la ciudad?

Nuestro plan se centra y tiene un objetivo real, “Una Cuenca planificada, segura, inclusiva y respetuosa con el ambiente, no llegamos a los cuencanos con ofertas magistrales, llegamos con las reales”, dijo Castro.

Este plan se basa en la realidad de los cuencanos, y bajo los pedidos que ellos mismo realizan, porque durante mis recorridos y acercamiento con los ciudadanos, más del 95% pide seguridad. El cantón cuenta con las herramientas para implementar estrategias que nos ayudarán a combatir a la delincuencia.

“Cuento con la experiencia para trabajar articuladamente con las entidades correspondientes para ejecutar un proyecto seguro. El Consejo de Seguridad recuperará su rol de planificador y coordinador y realizaremos reuniones más presenciales”, finalizó el candidato.

¿Cómo se trabajará por el turismo del cantón?

—Impulsaremos a Cuenca, desde el corazón de la ciudad hasta cada uno de las parroquias que cuentan con un atractivo único y hay que trabajar por cada uno de los sectores.

Aquí crearemos corredores seguros, tanto para los cuencanos como para los turistas que llegan al cantón para disfrutar de los que le ofrecemos, empezando por la amabilidad de los cuencanos.

Impulsaremos la gastronomía, lo cultural de cada rincón, empezaremos organizando la ciudad.

En nuestra campaña nos acercamos a comerciantes, emprendedores y ciudadanía en general. Ellos nos cuentan sus necesidades, sus problemas y sus urgencias, todos coinciden con la falta de seguridad.

Por una #CiudadSegura #MarioCastroAlcalde pic.twitter.com/xEK0OoopVi — Mario Castro Quezada (@MarioVCastroQ) January 6, 2023

¿Cómo se trabajará en la Movilidad y Economía local?

—Pondremos en ejecución un efectivo plan de movilidad, que ya fue aprobado y que no se ha ejecutado por la falta de decisión política. Integraremos el transporte de buses y tranvía y lo unificaremos en un solo sistema de cobro.

Explicó Castro que, en Cuenca, dos empresas están a cargo de la administración y control de la semaforización: EMOV y Tranvía. Dispondré que una sola empresa asuma esta responsabilidad para poder sincronizar todos los semáforos y el manejo de flujos y contra flujos en horas pico.

Mientras que, para dinamizar la economía local, también, nos enfocaremos en fortalecer la empresa EDEC que es la responsable del desarrollo económico del cantón Cuenca.

Impulsaremos los emprendimientos juveniles, aquellos emprendimientos de las mujeres y apoyaremos a los grupos de atención prioritaria.

¿Cómo trabajará con los mercados locales?

—Primero, y como le he dicho a cada comerciante que ha conversado conmigo, “trabajarán con dignidad, con sitios adecuados y no me temblará la mano para que la seguridad en los centros de abasto sea el que merecen ellos. Necesitan trabajar tranquilos, ya les cumplí una vez, es hora de que todos los mercados sean lugares ordenados y seguros”, recalcó el candidato a la Alcaldía de Cuenca.

Acompañado de los canes 'Copito' y 'Max', recorrimos el Parque de la Madre compartiendo nuestra propuesta de campaña. Este parque será una de nuestras prioridades, en el que daremos mejores condiciones para la práctica deportiva y esparcimiento de la gente.

Por una #CiudadSegura pic.twitter.com/IUeS7VtjUB — Mario Castro Quezada (@MarioVCastroQ) January 7, 2023

¿Cómo será su administración en la Alcaldía?

—” Transparente y sintonizándome con la gente, hablando como cada uno de ellos, no tengo posturas, soy gente de pueblo. Seré un alcalde de territorio y resolveremos directamente con los ciudadanos.

Mario Castro, además, nos comentó durante la entrevista, es padres de tres hijos y está casado por 25 años. Nos confesó tener una familia muy unida, y para este reto político todos les han brindado su apoyo incondicional.

“Tengo una familia extraordinaria y por ellos busco trabajar por Cuenca”, finalizó el candidato.

Conoce el plan completo de trabajo del candidato:

