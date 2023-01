Jacinto “El Chinto” Espinoza, candidato a la Prefectura de Pichincha: “Cuando vas con intención de ayudar, el dinero alcanza”

Jacinto Espinoza es candidato a Prefecto por el Movimiento Amigo, Lista 16. Lleva 8 años trabajando en diversos proyectos de emprendimiento en la Prefectura de Pichincha y cursa el último año de Administración de Empresas.

“Tengo la bendición de haber conocido la provincia todos estos años y ver las necesidades prioritarias, me siento capaz de asumir este gran desafío, indicó.

La gente sabe quién soy y de dónde vengo. A lo largo de mi vida fui superando y quemando etapas y adversidades. Mi vida no fue nada fácil, fue llena de limitaciones y lucha. Fui un deportista exitoso, me considero un empresario exitoso, pero al mismo tiempo ya he estado en administración pública y sé cuáles son los cuellos de botella en la prefectura. El nivel de ejecución tan bajo que existe en varias direcciones debe cambiar.

— Jacinto Espinoza, candidato a prefecto de Pichincha