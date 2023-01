Candidato a Alcalde de Guayaquil ofrece utilizar a reservistas o excombatientes para la seguridad

os sectores barriales, la inclusión de reservistas o excombatientes para que ayuden en la seguridad y la formación de veedurías para vigilar los contratos de las concesiones son algunas propuestas de Iván Tutillo, candidato a la Alcaldía de Guayaquil, por el movimiento Renovación (listas 61).

¿Su primera incursión como candidato?

Es la primera vez para alcalde, pero ya son dos veces en que me he candidatizado para asambleísta. Me interesa la política, pero la candidatura es porque no confío en la actual administración. Después de candidatizarme aparecen casos de contratos con personas allegadas a la alcaldesa y mi desconfanza ha aumentado. Planteo una solución independiente, mi candidatura es fresca y la gente acoge mis propuestas.

Hablando de propuestas, de su plan de trabajo ¿A cuál le ha dado mayor énfasis?

Mi caballito de batalla es la plataforma web barrial, que registrará y elevará a los barrios para que lleguen a una categoría jurídica que permitirá que participen en compras públicas, y también aporten con soluciones a los problemas sociales dentro de sus barrios. No será una fundación que maneje los barrios sino una confederación, quiero crear un ambiente de confianza a través de los mismos dirigentes. Cada dirigente barrial es promocionado por una asociación sin fines de lucro que tendrá su propio estatuto y que esa misma no le permitirá perennizarse.

¿El ciudadano tendría más poder de decisión?

Correcto, mire que la silla vacía actual no permite que las personas se expresen, el reglamento actual exige que uno demuestre un grado de conocimiento y de documentación que avale sus conocimientos, pero a los concejales no se les exige eso. Voy a quitar esa obligatoriedad, entonces vamos a tener a la gente de los barrios en esa silla, y allí habrá equidad.

¿Esa participación también involucra que decidan en temas como la inseguridad, que es competencia del Gobierno central?

Ahí yo discrepo, nos han vendido la idea de que es el Gobierno central el que tiene que ver por la seguridad, pero resulta que el Cootad obliga al Municipio a velar por la seguridad ciudadana, la presidenta del consejo de Seguridad de Guayaquil es la Alcaldesa, entonces quiere decir que ella maneja una corporación pero no se responsabiliza de la seguridad. Yo pretendo colocar para la seguridad a reservistas o excombatientes entrenados para que nos acompañen en la seguridad, si es así, pueden portar con una solicitud rápida, podríamos crear en muchos barrios un corredor seguro y allí mejora el comercio y el espacio de entretenimiento, porque en ese corrredor no tendrá problemas. Conforme se organicen los barrios vamos a tener más corredores seguros.

¿No estaría creando un nuevo cuerpo de seguridad?

Estaríamos poniendo un nuevo cuerpo para que apoye a la Policía Metropolitana y a la Nacional, lo que pasa es que la Policía Nacional no se vincula con los barrios, sino que solo ronda los sectores y los metropolitanos hacen otras funciones, por eso no hay gente que colabora con los barrios y la inseguridad crece. Por eso el plan piloto es trabajar con los barrios.

¿Qué faltaría en materia de saneamiento ambiental?

Todos los barrios tienen una atención mediocre, pero la tienen, lo que se necesita es la creación de una veeduría vinculante, que sean profesionales los que revisen el cumplimiento de los contratos de las concesiones, tanto de agua potable, como de recolección de basura y otros temas que podrían salir a la luz, como los permisos municipales, los trabajos de seperación de desechos, etc. Los veedores profesionales podrán hacer un informe con los que vamos a considerarlos para ejecutar las acciones administrativas que permitan, incluso si lo amerita, sancionar a las empresas concesionarias.

¿De qué manera se podría mejorar la movilidad vial?

En cuanto a movilidad, vamos a crear microcircuitos que permitirán utilizar las troncales de la metrovía para que sean recorridas por buses, los existentes, solo que les vamos a disminuir el recorrido pero no el pasaje, vamos a trabajar correctamente con ellos y así se podrá recuperar en algo, la inversión.