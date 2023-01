Candidato Aquiles Álvarez dice que urge reorganizar las parroquias en Guayaquil

Una nueva forma de organización de la ciudad, para que los servicios lleguen pronto y oportunamente a los ciudadanos, es la principal propuesta de Aquiles Álvarez, candidato a la Alcaldía de Guayaquil por Revolución Ciudadana (Listas 5). Tampoco descuida temas como la seguridad y la movilidad urbana, que los pone como prioridad para mejorar los servicios. En el primer caso, pretende incrementar el número de metropolitanos.

¿Qué lo motivó a participar en esta contienda electoral?

El ver un Guayaquil olvidado, sin liderazgo, después de que dos alcaldías que hicieron un Guayaquil grande, pero después vino la debacle y abandono total por parte de la administración actual para los guayaquileños.

Dentro de su plan propone una nueva estructura para la ciudad urbana y rural ¿en qué consiste?

Tenemos una ordenanza de límites urbanos desde 1956 cuando el alcalde era Emilio Estrada Icaza; no superaban los 250 mil habitantes hoy tenemos casi tres millones, entonces es urgente reorganizar las parroquias y distritos para tener un orden. Tenemos parroquias gigantes que superan los 600 mil habitantes como la Ximena, Tarqui, entonces tenemos que ordenarla, por ejemplo a la Ximena dividirla en tres y descentralizar al Municipio con centralidad. Con este ejemplo de Ximena tener tres casas comunales que se llamarán unidades municipales parroquiales para conectar al Municipio con las diferentes parroquias y distritos, aparte de ventanillas de atención.

¿La idea es desconcentrar y distritalizar?

Le llamamos reorganizar parroquias descentralizando, entonces serían los mismos distritos pero con el ejemplo indicado.

Un problema neurálgico de Guayaquil es la inseguridad ¿Cómo solucionarlo?

No hay soluciones mágicas, lo único que sí tenemos que hacer urgentemente es trabajar de la mano con el Gobernador del Guayas, con el Presidente de la República, con la Policía Nacional sin egos. Hoy nadie del Municipio va a la mesa técnica de la provincia para prevenir la violencia como manda el Cootad. De allí, mano dura contra la delincuencia, aumentando la Policía Metropolitana a 5 mil efectivos con enfoque de género, 50% mujer y 50% hombres para ocupar los espacios libres en Guayaquil, poner luz blanca en ciertos sectores que no están iluminados; la CSCG es reactiva, no preventiva, vamos a tener políticas de prevención, y poner en marcha nuestro plan de política de convivencia ciudadana para prevenir delitos.

Habrá que modificar el rol de la Policía Metropolitana, que cumple una función de control sobre la informalidad…

La Policía no tiene por qué andar persiguiendo ni maltratando a los comerciantes, que más bien deben ser incluidos en la nueva planificación, buscando espacios en el mismo centro y sus alrededores para que puedan vender sus artículos, tenemos que juntos buscar espacios para poder tener un Guayaquil ordenado, no podemos dar solución a algo, sin ellos para tener un urbanismo que piense en la movilidad urbana, es decir, todas las organizaciones sociales deben estar en la mesa de planificación, hay terrenos municipales que estan vacíos y deberíamos entregárselos a fundaciones de organizaciones sociales para un adecuado uso.

¿Seguirán las fundaciones municipales?

De momento tenemos que mantenerlas, lo primero que sí vamos a hacer es transparentar los números, cuánto se ha recaudado, a dónde han ido los recursos. En los medios se publicó que la ATM recaudó más de $27 millones en multas, dónde va ese dinero, los guayaquileños no lo conocemos entonces tenemos que transparentar el uso de los recursos.

En movilidad, los nudos críticos viales y el sistema de Metrovía y Aerovía están en la mesa de discusión ¿Qué propone para mejorar?

Cuando nació la metrovía fue la novedad, está por cumplir 17 años y no se ha modernizado, hay un total de 332 buses entre alimentadores y articulados, de los cuales solo funcionan 162, entonces ahí se forma el caos. Hay que transparentar los números, sentarnos con los privados que manejan este sistema para mejorar, sincerarnos porque no podemos vivir de salvataje en salvataje.