Luces en el cielo que se observaron en Manta: ¿Qué dicen los expertos?

Hay revuelo en redes sociales por las imágenes en las que se observan luces en el cielo nocturno en Manta. Algunos internautas aseguraron que se trataban de un objeto volador no identificado.

El usuario José Kaviedes Mejía compartió las fotografías el domingo 15 de enero de 2023. Una entrevista concedida al medio local El Diario reseñó que el hombre se encontraba con familiares cuando capturaron el momento en el sector La Poza de Manta.

Entonces el aficionado fotografiaba a un crucero acoderado en el muelle internacional de Manta. Al observar detalladamente las imágenes se percataron de las luces extrañas en el cielo.

En los comentarios de la publicación hubo diferentes opiniones. Una de ellas es que supuestamente son drones. Pero Kaviedes pidió que demostrara ello ya que asegura que se trata de “ovnis”.

¿Qué dicen los expertos?

METRO ECUADOR consultó con el Observatorio Astronómico de Quito si conocían del particular o al menos tenían una referencia. En primera instancia sugirieron que el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) tal vez entregue mayor información ya que pudiera tratarse de un fenómeno meteorológico.

“Puede ser un fenómeno meteorológico. Es lo más seguro. Ocurre en las nubes que están super bajas. Así que no es astronómico”, se dijo a este diario.

Luego se mencionó -desde el punto de vista astronómico “no hay certeza de lo que sea”, pero que había una posibilidad de tratarse de “luces aurorales equinocciales”.

Explican que las “luces aurorales boreales son comúnmente observadas en las latitudes polares, pero pueden ocurrir en otras áreas bajo ciertas condiciones”.

Entonces en el que caso que se observen cerca del Ecuador, “probablemente se deba a un fenómeno conocido como ‘luces aurorales equinocciales’. Son causadas por las mismas “partículas solares que interaccionan con la atmósfera. Suceden en áreas más cercanas al Ecuador debido a la configuración geomagnética de la Tierra. Aunque son menos comunes, las luces aurorales equinocciales pueden ser tan intensas como las boreales”.

Al Inamhi también se le hizo la misma consulta. Preguntaron a los analistas de pronósticos y expertos meteorológicos y señalaron que no pueden ofrecer una entrevista en este tema ya que “la evidencia no es muy clara. No se logra divisar bien en la foto si es o no es un fenómeno atmosférico”.

Entonces desde la institución prefieren no emitir algún comentario sin la certeza de credibilidad de la foto y que sin saber podría tratarse de hasta el reflejo de la cámara de los celulares que rebota con la iluminación distante.

“Claramente no pueden identificar si se trata de un fenómeno atmosférico”.