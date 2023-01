Un rostro demacrado: el antes y después de Joselyn Sánchez tras cuatro meses en la cárcel

El caso de María Belén Bernal tomó un nuevo camino con el dictamen de libertad a favor de la cadete Joselyn Sánchez. La mujer estuvo detenida desde el pasado 16 de septiembre del 2022 y después de cuatro meses su físico ha cambiado.

Aunque se poseía pocas fotografías relacionadas a la cadete cuando inició el caso de femicidio, en las imágenes se la ve con cejas más abultadas y sus pómulos más torneados.

Joselyn Sánchez

Ahora, cuatro meses después, la estudiante se la observa con presencia de ojeras, más delgada llegando a marcar su quijada y sin expresión en la zona de sus mejillas. Además, luce un tono pálido en su piel; todas las características de un aspecto demacrado propio del encierro en un centro de retención.

Pese a estas características visibles en su rostro, una de las primeras implicadas dentro del asesinato de Bernal vistió con tacos, blusa y una jersey para así brindar sus primeras palabras a los medios de comunicación. Finalmente, posó con una enorme sonrisa en su rostro junto a los abogados .

Joselyn Sánchez

¿Qué dijo la defensa?

Joan Paul Egred (abogado) indicó que no existen elementos de cargo en contra de Joselyn luego de practicadas las pericias genéticas en esta causa. “No hay material genético en la habitación 34 donde fue el femicidio”.

Explicó que esa diligencia, que duró unos 30 minutos aproximadamente, se expuso el audio que grabó Bernal antes de morir con el objetivo de tener un registro futuro.

Joselyn Sánchez La cadete brindó declaraciones después de salir de prisión

“En ese audio no aparece Joselyn. Ella es una mujer inocente y eso se ha ratificado. Se ha dictado su inmediata libertad. Hoy, en la tarde se va del centro de detención. Ella siempre debió haberse defendido en libertad”.

Joselyn Sánchez Fotografía publicada cuando inició el caso de femicidio

Primeras declaraciones

“Mi virgencita de Agua Santa que siempre me apoyó. Quiero agradecer a todas las mujeres valientes que pelearon conmigo esta lucha , que me apoyaron. Hoy soy libre, soy inocente, se ganó la justicia que se venía pidiendo hace mucho tiempo. Quiero agradecer a mis padres que siempre me levantaron en todo momento y a mis abogados que creyeron en mí desde un principio. Hoy, dando gracias a Dios, se hizo justicia. Esto solo es el inicio de nuevas bendiciones que se vienen”, comentó a medios de comunicación.