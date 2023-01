Joselyn Sánchez habla tras salir en libertad: “Hoy soy libre, soy inocente”

La justicia ecuatoriana revocó la prisión preventiva contra la cadete Joselyn Sánchez en el caso que investiga el femicidio de María Belén Bernal a manos de su esposo, el exteniente de la Policía Germán Cáceres, quien confesó el crimen tras ser capturado en Colombia y recluido en una cárcel de Ecuador.

Luego de salir de la audiencia fue custodiada mientras estaba con esposas, chaleco antibalas y casco. Horas después fue libre y salió con otro atuendo, peinada con trenzas, con tacos y liberada del uniforme naranja.

“Mi virgencita de Agua Santa que siempre me apoyó. Quiero agradecer a todas las mujeres valientes que pelearon conmigo esta lucha que me apoyaron. Hoy soy libre, soy inocente. Ganó la justicia que se venía pidiendo desde hace mucho tiempo”, dijo la cadete tras salir en libertad.

También agradeció a sus padres quienes “la apoyaron en todo momento” y a sus abogados. “Este es solo el inicio de muchas bendiciones que se vienen”.

La audiencia de revocatoria de medidas cautelares solicitada por la Fiscalía, bajo el principio de objetividad, se instaló este miércoles en Casa de Justicia de Carcelén, en el norte de Quito.

La Fiscalía apuntó en su cuenta de Twitter que, tras su pedido fundamentado, el juez de Violencia contra la Mujer revocó la prisión preventiva que pesaba sobre la cadete Joselyn y, en su lugar, dispuso la prohibición de salida del país.

En la misma diligencia -por principio de concentración- el juez analizó el pedido de revisión de medidas presentado por la defensa del teniente Alfonso C., también procesado en este caso, y le dispuso presentaciones diarias en la Unidad Judicial de Calderón, anotó.

El pasado 12 de enero, Cáceres, acusado de haber asesinado el pasado 11 de septiembre a su esposa dentro de un recinto policial cerca de Quito, confesó el feminicidio, pero no habló de cómplices ni encubridores.

¿Por qué Joselyn Sánchez salió en libertad?

De acuerdo a la Fiscalía, se recopilaron elementos de convicción que no situaban a la cadete de la escena del crimen. Entre estos elementos sobresale el informe de ADN practicado en muestras levantadas el día de los hechos, que determinó que Joselyn no estuvo en la habitación de Germán C., sino en la habitación contigua.

Además, un informe pericial practicado a un audio recuperado del celular de María Belén B., en el que se escucha que los actos de violencia –que segaron la vida de la víctima– fueron perpetrados únicamente por Germán C.

