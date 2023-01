Seguridad con drones para Quito, la propuesta de Luz Elena Coloma para las Elecciones Ecuador 2023

Luz Elena Coloma es “una ciudadana preocupada por la situación de Quito”. Se describe como una mujer normal y corriente que ha trabajado en el ámbito público los últimos 20 años. “Le he entregado a la ciudad mi trabajo, resultados y el gran amor que le tengo”, dijo.

“Creo que Quito necesita mi liderazgo, la ejecutividad, el trabajo por resultados y la honestidad absoluta”.

Su propuesta va por tres ejes: vanguardia y desarrollo, seguridad y movilidad. Mencionó que esta ciudad tiene que ofrecer un futuro a los jóvenes. No puede ser posible que la capital sea el lugar donde no se encuentra trabajo, donde no hay opciones de diversión o cultura. Tiene que ser una ciudad que facilite y ofrezca posibilidades y esperanza.

Es por eso que “debemos cambiar el paradigma y el municipio debe ser más amigable con la inversión, dejar de poner trabas a todo para tener la posibilidad de generar empleo. Ahí tenemos la zona especial de desarrollo económico que no ha recibido atención y se debe trabajar para que cumpla su función de dinamizar la economía local”, admitió.

Además, propone tener una política social robusta enfocada en quienes más necesitan: por ejemplo, llegar al barrio que nadie se acuerda porque la calle está en pésimo estado, tenemos que hacer un gran trabajo para que desde ahí salgan opciones, como deportistas, artistas, etc., y sean oportunidades para ellos. “Tenemos que cambiar la mentalidad, hacer que las cosas sucedan”.

Además, indicó que el gran desafío es ejecutar de manera transparente y con celeridad, y para eso es importante conocer la gestión pública y cómo funciona el municipio. Hay que trabajar redes de diálogo y consenso. Hay que enfocarse en solucionar los problemas de Quito, lo demás queda para la politiquería que no trae nada bueno.

“Estoy segura que como mujeres tenemos una perspectiva más dialogante, podemos mirar el panorama y escuchar, somos administradoras honestas y manejamos con cuidado los recursos públicos. ¡Es hora de un compromiso con Quito!”.

¿Qué solución propone para los baches de Quito?

— Una repavimentación que no solo sea superficial, sino en solución integral que es costosa, demanda mucho tiempo, pero hay que hacerlo. La ciudad tiene que cambiar la piel de gran porcentaje de su superficie, está en mal estado.

¿Cuál es su propuesta de seguridad?

—Coordinar estrechamente con Policía Nacional, ejecutar bien el presupuesto de la tasa de seguridad, usar tecnología de punta como drones conectados a cámaras y sistema de vigilancia en zonas calientes de la ciudad; trabajar con alarmas comunitarias y comités barriales de seguridad, activados a nivel preventivo. Es importante que canchas y espacios públicos estén bien cuidados, iluminados, sin basura, con oferta cultural, y lograr que la Policía Metropolitana y Nacional patrullen las calles y estén presentes fuera de universidades y paradas de buses.

¿Qué pasará con pico y placa o cuál es la alternativa?

—Hay que tener medidas restrictivas para el uso del vehículo particular. Apuesto que podemos lograr soluciones concensuadas que no afecte al sector productivo, por ejemplo, optar por el teletrabajo. Tenemos que potenciar la movilidad alternativa, bicicletas y peatones, pero también el transporte que ya tenemos.

¿Qué hacer con el problema de la basura?

—Tenemos que ir hacia una reducción en la fuente. No podemos enterrar más del 60% de basura orgánica y colapsar el relleno de El Inga. Debemos permitir y generar microempresas alrededor de lo orgánico y ser fuente de ingresos. Además, se requiere educación para mejorar el reciclaje y avanzar a modelos más modernos de recolección y procesamiento. Se puede concesionar sectores de la ciudad a empresas privadas que hagan el trabajo con la misma tasa de recolección, pero utilizada de forma eficiente.

¿Cómo funcionará el Metro?

— Conforme vaya funcionando se tendrán que ir perfeccionando algunos sistemas, como el de recaudo y el de transporte en superficie. El objetivo es que con una tarjeta se pueda realizar un solo pago. Además, alrededor de las estaciones hay mucho trabajo por hacer porque tienen que ser bocas que dinamicen la economía de esos sectores de la ciudad.