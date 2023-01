Omar Álvarez, propone al llegar a la Alcaldía de Cuenca en estas Elecciones Ecuador 2023, “construir una ciudad equitativa y solidaria”

“Ésta es una campaña ciudadana transparente y con propuestas reales. Donde no les vendemos humo a nuestros cuencanos”, así nos recalcó uno de los nueve candidatos a la Alcaldía de Cuenca, Omar Álvarez, de la lista Renace- PSE, 107-17, durante su vista a Diario Metro.

Álvarez mencionó que para el plan de trabajo que ofrece para la ciudad se tomaron en consideración las necesidades de los cuencanos y la ciudad, donde el acercamiento a la gente durante sus recorridos por las calles de la urbe, fueron la clave para armar sus propuestas.

El cariño de la gente es tan grande! 🤗 Totalmente agradecido por todo el respaldo que recibimos en las calles de nuestra bella #Cuenca. #DaleQueSePuede 🌱💪 pic.twitter.com/TfTSkCZO2f — Omar Alvarez Cisneros (@oac2023) January 14, 2023

Es ingeniero eléctrico, y cuenta con el apoyo del movimiento político Renace (Lista 107), cuya principal figura es Jefferson Pérez, medallista olímpico y ex candidato a la Alcaldía de Cuenca.

¿Cuáles son los ejes que marcan su plan de trabajo?

— Nuestro objetivo por Cuenca se trabajará en seis ejes: Seguridad, Movilidad, Desarrollo Económico y Empleo, Ruralidad, Habitad y Medio Ambiente y Diálogo Ciudadano.

Cada uno de estos puntos son de vital importancia para el desarrollo equitativo de la ciudad y para cada uno de ellos tenemos una planificación ya establecida, donde la voz de los ciudadanos será tomada en cuenta para el trabajo en territorio.

“Venimos recorriendo el cantón y nos hemos empapado de aquellas promesas que les llegaron y que no se han cumplido, la ruralidad pide vías, agua potable, alcantarillado y hasta ayuda para sus centros de estudios, ellos no pueden seguir esperando. Cuando anteriormente asumí la concejalía, (cargo al que renunció por la presente candidatura) he venido trabajando por cada uno de los puntos de la urbe”, comentó Álvarez.

🔴 IMPORTANTE | Desarrollamos la cuarta #MesadeSeguridad Provincial en la que se determinó los puntos más importantes para el simulacro del próximo domingo para la votación en casa, votación Personas Privadas de Libertad y voto facultativo.#Elecciones2023Ec 🇪🇨 pic.twitter.com/MAS9HB2EGf — CNE Azuay (@CNEAzuay) January 17, 2023

¿Cuál es su propuesta dentro del campo académico?

—El candidato, quien cuenta con más de 30 años de experiencia dentro del campo académico, como docente y cargo administrativo, comentó a Metro que su propuesta es contar con un Colegio Técnico Municipal, donde se podrá impartir a los jóvenes las herramientas necesarias para su desarrollo educativo. Donde la mirada social, sea el eje de este espacio y a través del cual los jóvenes puedan potencias sus habilidades, “sí se puede hacer”, comentó el candidato.

Conoce a profundidad el plan de trabajo de cada uno de los candidatos, ingresa a este link.

¿Qué hacer con la seguridad?

— Este es uno de los ejes que marcan nuestro plan de trabajo por el cantón, las cifras de robos y asaltos son alarmantes hasta la fecha, Cuenca y los cuencanos no pueden seguir viviendo con “miedo”, recalcó Álvarez.

Proponemos unir esfuerzos, entre la Policía Municipal y los Agentes de Tránsito, para que cumplan con su rol entregar seguridad y orden a la ciudad.

Estas dos instituciones también trabajarán juntas para poder entregar un orden a la ciudad, con ellos, evitar el desorden de las ventas, sin convertirnos en perseguidores de los comerciantes.

Álvarez, puntualizó que, si es posible articular el trabajo, con propuestas y “ganas” de aplicarlo en territorio.

Soy 𝗢𝗺𝗮𝗿 𝗔𝗹𝘃𝗮𝗿𝗲𝘇 y he sido un hombre enormemente bendecido a lo largo de mi vida por lo que no me queda más que agradecer infinitamente a nuestro Padre Celestial.



Ésta es mi historia. 👇 #DaleQueSePuede 💪🌱 pic.twitter.com/isPU3bLzih — Omar Alvarez Cisneros (@oac2023) January 14, 2023

¿Dentro del campo de la salud, ¿Cómo se actuará?

— El candidato del Movimiento Renace en alianza con el PSE, cuenta con una ruta marcada para aplicarse en Cuenca dentro del campo de la salud, en el caso de llegar a la Alcaldía.

Propone, a través de la planificación, crear una red Municipal de Salud y Educación, desde donde se creará el espacio adecuado para la atención a los cuencanos y de forma prioritaria para los adultos mayores, con un centro gerontológico y también otro espacio donde se pueda atentar y entregar ayuda en temas de drogas y embarazo precoz, áreas. Con un valor de atención justo y solidario.

¿Cuáles son esas otras áreas que deben ser atendidas de forma prioritaria?

—”Como lo venimos recalcando en nuestro diario caminar, trabajaremos para Cuenca, junto a la ruralidad, a los artesanos, los emprendedores y los jóvenes, así también con todos los que quieran sumarse para una Cuenca más justa y equitativa”, manifestó Álvarez.

En cuanto al estadio de la localidad, puntualizó que será necesario una repotenciación, de la zona de tolerancia, recalcó es un tema que va avanzando y que se debe analizar su posible reubicación.

Dentro de su plan también se contempla un organizado trabajo por los animalitos de la calle, como las campañas constantes de esterilización.

Omar Álvarez, durante nuestra entrevista nos recalca que cada una de sus propuestas están elaboradas para recuperar la grandeza de Cuenca.

