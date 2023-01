Barrio Seguro para Guayaquil propone candidato a la Alcaldía John Garaycoa

Dotarles a los ciudadanos de herramientas y que sean parte de la seguridad ciudadana es, entre otros temas, la propuesta líder de John Garaycoa, candidato a la Alcaldía de Guayaquil por el partido Izquierda Democrática. En diálogo con Metro Ecuador enfatizó en la necesidad imperiosa de que el Municipio se sume con el Estado central en la búsqueda de estrategias para combatir este problema.

¿Cuáles son los ejes de acción en que basa su campaña?

Como usted sabe, debido a mi experticia, el tema de seguridad integral en varios ámbitos es el objetivo principal de mi plan de trabajo y voy a enfocar mis esfuerzos en mejorar la seguridad.

¿Cómo articularía ese trabajo con los organismos del Estado a cargo de esta competencia, en caso de llegar a la Alcaldía?

La seguridad es de todos, no solo de las autoridades. La responsabilidad inicial es del Gobierno, es verdad, pero habrá que reforzar las mesas de trabajo. En mi administración vamos a profundizar esta labor y sumar esfuerzos e ideas para obtener resultados eficientes juntos con la Gobernación, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, CTE, todos somos actores, incluso la parte civil y así obtendremos muy buenos resultados.

¿Qué propuestas en materia de seguridad llevará adelante?

Hay algunas acciones. Primero está el Plan Local Seguro, vamos a implementar un permiso Local Seguro, donde el propietario de un negocio una vez que se hayan cumplido todos los requisitos preventivos pueden ser parte de la seguridad del sector donde tiene su actividad; segundo, el Plan Barrio Seguro, con la coordinación de líderes barriales que no solo van a servir para el tema de la seguridad sino para actividades de ordenamiento y una vez cumplido esto pensar en apadrinar el barrio con una marca, así se hace en los estadios, por qué no apadrinar un barrio. Otra meta es acoger a todos los “guachimanes” o guardianes barriales, vamos a convocar a más de diez mil ciudadanos que hacen ese trabajo de manera honrada pero que no están acreditados, vamos a hacerles una ficha, tomarles les daremos uniformes, gorra, camiseta pantalón, su cinto, su tolete. Eso va a elevar la percepción de seguridad de la ciudad. Asimismo dotar de cámaras de seguridad a los vehículos públicos y particulares, y además instalar cámaras con inteligencia artificial en la ciudad para identificar a los vehículos.

En cuanto a la obra pública ¿dónde estará enfocada su tarea?

Siempre está en cuestionamiento el tema de la metrovía y de la aerovía, pero más allá de todo eso y para obtener buenos resultados que cambien la vialidad en la ciudad, hay que invertir en estructuras urgentes para aliviar el intenso tráfico urbano, como construir más pasos a desniveles que se necesitan en la ciudad, en el momento que se construyeron vías como la avenida Juan Tanca, Marengo, vía a la costa, vía a Daule se debió prever la construccón de estos pasos a desnivel, han pasado décadas y no se ha solucionado este problema. Se necesitan pasos en sectores de Urdenor, La Alborada, en Los Ceibos, en sitios donde se paraliza el tráfico, hay que darle apertura a esos pasos a desnivel que urge implementar para mejorar la circulación vehicular .

¿En el tema de la Aerovía qué ha previsto efectuar?

La obra ya está, no tengo pensado ampliarla, la obra está y hay que usarla de manera eficiente y para darle mayor atractivo al usuario habrá que reducir el costo del pasaje para ganar volumen de pasajeros, si no lo hacemos así tampoco vamos a dejar morir esa obra que le costó a los ciudadanos; ya está ahí y hay que utilizarla buscando la manera de mejorar su servicio.

En cuanto a saneamiento ambiental, ¿Cómo va a cubrir esas necesidades en sectores aún sin cobertura?

He escuchado que se han identificado a las personas que hacen el trabajo desagradable de promover las invasiones y tienen en esa actividad sus negocios, que es de fomentar la invasión y luego exigir a las autoridades la obra pública en esas zonas, a esas personas hay que identificarlos y evitar que continúen con ese crecimiento sin control de la ciudad. Hay que terminar con la costumbre de hacer crecer la ciudad sin control.