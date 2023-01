“Es un secreto a voces”: el detalle particular que hizo pensar a la madre de María Belén que habría complicidad en el femicidio

El pasado jueves 12 de enero, Germán Cáceres señaló en su versión que fue él quien asesinó con sus propias manos a su esposa, María Belén Bernal, el pasado 11 de septiembre en los interiores de la Escuela Superior de Policía “Gral. Alberto Enríquez Gallo”. Además, añadió que no tuvo ayuda de terceros y que es el autor directo del femicidio. Sin embargo, para Elizabeth Otavalo, madre de la víctima, duda de que no haya existido complicidad, un detalle es lo que le hace cuestionar las palabras del exuniformado.

“El guión que está planteando, en su discurso asegura que nadie le ayudó. Sin embargo, esto es un secreto a voces. Por eso es que la investigación de fraude procesal tiene que ser bastante contundente. Lastimosamente también lo hace la Fiscalía con la ayuda de la Policía, qué se puede decir”, indicó Otavalo a Metro Ecuador.

De igual manera, aseguró: “hay algo muy particular. Cuando yo le vi a mi hija en el momento que le sacaron del hueco donde estaba, mi hija no apestaba, su cuerpo no estaba en estado de descomposición, por lo tanto, que no me vengan a engañar de que estuvo los 10 días en el cerro Casitagua”.

“Particularmente tenemos que seguir viendo quien fue la persona que cavó. Porque él solito dice que lo hizo todo, pero lo dudo mucho”, agregó.

Guayaquil, jueves 12 de enero del 2023 En el Centro de Privación de Libertad, se realiza la ampliación de versión del exteniente de policía Germán Cáceres, acusado de la muerte de Maria Belén Bernal.

¿Cuáles son las dudas que le surgen?

Por otro lado, Elizabeth Otavalo duda de varios aspectos de la investigación. No cree que él solo le llevó desde el ‘Castillo de Grayskull’ hasta el cerro Casitagua.

“Por qué aparece el teléfono de mi hija después de unos días debajo de las escaleras. Esos mínimos detalles Germán Cáceres lo dice, parece que le crearon un guión perfecto para que no se olvide de nada. Sin embargo, debe recordar que está el teléfono de mi hija”, finalizó.