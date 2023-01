¿Quién es Elena Viteri? La ex Tierra Canela quien denunció que si algo le llega a pasar, culpa a su aún esposo

Elena Viteri, más conocida en redes como ‘La prima’ publicó un video que preocupó a sus seguidores y radio escuchas. “Temo por mi vida, por la seguridad de mi familia, la seguridad de mis hijos, quiero dejar como prueba, como constancia de si algo me llega a pasar, le echo toda la culpa, al señor policía, Santiago Cuello Castro, quien todavía lamentablemente es mi esposo, con quien ya llevo años separada, pero quien me ha traído demasiados problemas, demasiados inconvenientes”, dijo en un video publicado en su TikTok.

Elena es exintegrante de la agrupación de tecnocumbia “Tierra Canela”. Viteri es locutora, actriz, presentadora y animadora. Tiene un espacio en la radio Antena 3 Guayaquil.

En el video de la denuncia mencionó que ella cuenta con nuevas medidas de protección, sin embargo, no han servido para detener a su ex pareja.

“Él a pesar de eso (...) sigue merodeando mi casa, rondándome, él con otras personas acompañadas, vigilando mi casa, mi domicilio, quitándome la paz, he llamado al 911 y todo, pidiendo ayuda, pero igual quiero dejar este video como constancia, que si algo me llega a pasar, le echo la culpa a él (...) esperando que en esta ocasión se haga algo y no se le siga solapando porque es un miembro policial, estoy ya harta de que se pase todo lo que él haga y lo que él ha hecho todo este tiempo”.

Sus declaraciones preocuparon a todos los que vieron el video y los comentarios en apoyo a la locutora no se hicieron esperar. Además, según Viteri, su expareja es miembro de la Policía lo cual enciende nuevamente las alarmas tras el caso de María Belén Bernal quien fue asesinada en la Escuela de la Policía por su esposo, el hombre con quien fue al altar y le juró amor eterno frente a Dios.

En los cometarios le escribieron mensajes como:

“No estás sola, muy bien que lo denuncias públicamente. Atender Policía Nacional que no suceda lo mismo con Cáceres”.

“Eres valiente amiga, muchas mujeres deberían tener esa valentía, todos te apoyamos prima, besos”.

“Eres valiente ese el primer paso hablar y no callar”.

“Un abrazo enorme prima y bendiciones, es muy duro cuando pasamos por eso, pero esperemos alguien te ayude y le pongo un alto a esta persona”.

En sus redes sociales cuenta con miles de seguidores, en Instagram tiene 159 mil seguidores y en TikTok con 405K donde publica videos de su cotidianidad con su familia y en la radio. También comparte su talento en el canto.

Elena Viteri agradeció por el apoyo

La locutora de radio en sus historias de Instagram hizo un agradecimiento tras el video publicado. En el fondo se escuchaba una voz masculina que le decía “Ríe mi amor que la gente del sur está al 100% contigo para las buenas y las malas”.