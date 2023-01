¡Germán Cáceres ya habló! Su abogado reveló lo que le dijo en la capilla de La Roca

Germán Cáceres estuvo en Quito desde la noche del domingo ocho de enero en Flagrancia. En horas de la madrugada, lo trasladaron al edificio de la Fiscalía General del Estado para realizar las respectivas pericias que estaban previstas para este lunes 9 de enero. El procesado fue trasladado nuevamente a la cárcel de máxima seguridad conocida como La Roca, posterior a los procesos investigativos. Aunque no se sabía nada del detenido, su abogado reveló que el principal implicado en el femicidio de María Belén Bernal ya rompió el silencio.

“Germán Cáceres está cansado, preocupado, desesperado. El sábado pude hablar con él en la capilla de la cárcel La Roca”, señaló el Dr. Edison Burbano en una entrevista para NotiHoy.

Asimismo, añadió: “él me contó toda la verdad, me dijo que dirá la verdad y pedirá disculpas”, luego de que no le permitieran al abogado tener un primer encuentro tras la llegada de Cáceres a Ecuador.

Por otro lado, el jurista también le aconsejó respecto a que si cometió errores debe rectificar lo que cometió frente a la sociedad, ya que se ha hecho mucho daño.

“La sociedad necesita ese baño de verdad”, también añadió el Dr. Burbano para el canal digital que le entrevistó respecto a este primer encuentro con Germán Cáceres.

“Allí en la capilla había la imagen de Cristo y le dije mira estamos frente a Dios, frente a Cristo. Y por creyente o no que fueras estas frente a tu conciencia di la verdad”, añadió.