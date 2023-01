VIDEO: el momento en candidata a la prefectura del Azuay se desplomó en vivo; ¿cuánto tiempo estará en observación?

La noche de este domingo ocho de enero, se dieron varios debates en torno a lo que serán las elecciones 2023. Sin embargo, existió un inconveniente en el evento que presentaba las propuestas de los candidatos para la prefectura del Azuay. Una de las ponente tuvo un bajón ene medio de sus ponencia por lo que tuvo que suspender sus discurso.

Se trata de Dora Ordóñez, la postulante para la dignidad política por el partido “Hagámoslo con shungo”, listas 28- 18 (Democracia Sí- Pachakutik), tuvo que detenerse y afirmar en vivo que no se encontraba bien.

En el video se puede observar como en un primer plano empezó a exponer sus propuestas, mientras señalaba la importancia de la seguridad para la mujer y tras decir algunas palabras por 20 segundo, la candidata no aguantó y agachó la cabeza, mientras dijo: “no me siento bien perdón, no me siento bien”.

El mediador del debate tomaba la palabra y en el último plano se pudo ver como Dora se agachaba en su puesto debido a un malestar que comenzó a sentir.

Doris Ordóñez candidata a la Prefectura de Azuay sufrió un problema de salud y tuvo que abandonar el debate de las elecciones seccionales 2023 pic.twitter.com/h2kFkOno7J — Minuto & Medio (@MinMedio) January 9, 2023

¿Cuánto tiempo estará en observación?

Hasta el cierre de esta se conoce por medio de Teleamazonas que la candidata se encuentra en delicado estado de salud, por lo que estará en observación por 48 horas. Sin embargo, desde sus movimientos políticos no se han pronunciado sobre lo sucedido.