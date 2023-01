¡Contundente! Lo que quieren que diga Germán Cáceres, según consejo de su abogado y familia

Abogado de Cáceres quiere que su cliente diga la verdad Hasta la fecha no ha podido conversar con su defendido.

Una semana ha transcurrido de la captura del expolicía y principal implicado en el asesinato de María Belén Bernal. Germán Cáceres fue detenido en Colombia y detonó la necesidad de conocer la verdad de lo que pasó el pasado 11 de septiembre del 2022.

[ La fecha que llegará Germán Cáceres a Quito, ¿seguirá detenido en La Roca? ]

El doctor Édison Burbano fue interrogado, en el programa Vis a Vis NotiHoy, sobre la postura que tendrá Cáceres dentro de este caso. En primera instancia el jurista tachó que lo que pasó con Belén es un hecho indiscutiblemente lamentable, preocupante e injustificable.

A la par, señaló que lo único que busca es que su defendido diga la verdad. “Lo único que tratamos es que se diga la verdad de los hechos, y en función de esa verdad debe intervenir la justicia”.

Germán Cáceres en La Roca

“Pase lo que pase con la verdad sobre la mesa se llegue a tipificar cualquier tipo de infracción y recibir las sanciones a quienes estén comprometidos en este hecho”, añadió.

“Queremos un juicio justo. Si me estuviera escuchando, el clamor de la familia y mío es que se diga la verdad. Germán, por favor, dí la verdad. Pase lo que pase”, enfatizó Burbano.

De igual manera, el abogado comentó que hasta la fecha no ha tenido la oportunidad de hablar con Cáceres. “Yo solamente patrocine su primera versión. Pero desde ahí no he podido conversar con él”.

Germán Cáceres llegó a Ecuador Quito, 03 de enero de 2022. El sospechoso del femicidio de Maria Belén Bernal, el ex teniente de la Policia Nacional Germán Caceres llega a la sala Protocolar del Aeropuerto se Tababela proveniente de Colombia país donde fue capturado por Interpol. API/JUAN RUIZ CONDOR (JUAN RUIZ CONDOR/Ministerio del Interior)

Cáceres está implicado en el asesinato de su esposa, la joven abogada María Belén Bernal, quien desapareció el pasado 11 de septiembre cuando fue a visitar a su marido en una Escuela de Policía al norte de Quito, donde trabajaba como instructor.

Diez días después, el cadáver de Bernal fue encontrado en un cerro cercano, enterrada en una zona de matorrales y, según los exámenes forenses, con signos de estrangulamiento.