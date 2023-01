Estos son los zapatos más rápidos del mundo

La caótica vida en las ciudades require transportarse rápido por las calles y los coches no siempre son una buena opción por el trafico, por esa razón la empresa Shift Robotics desarrolló unos zapatos que te transportan velozmente.

Recientemente Shift Robotics presentó su producto estrella: Moonwalkers. De acuerdo con la empresa, los Moonwalkers son una nueva forma casi mágica de caminar a la velocidad de una carrera que tienen como principal objetivo transformar la movilidad urbana.

Lo primero que sus desarrolladores quieran que sepas de estos dispositivos es que los Moonwalkers no son patines. No se patina con ellos. Se camina. Gracias a una intuitiva transmisión por Inteligencia Artificial, las zapatillas se adaptan a tu forma de andar.

“No hay que aprender ninguna habilidad ni entender ninguna tecnología complicada. No son algo que te atas y con lo que te tambaleas: son complementos de alta ingeniería para tus zapatillas que te atas. Es como tener una pasarela móvil... en los pies”, explica Shift Robotics.

La compañía tecnológica destaca que su inventor y fundador, Xunjie Zhang, tuvo la idea de evolucionar la forma de caminar en las ciudades después de sufrir un accidente con su scooter mientras se desplazaba al trabajo. En ese momento se preguntó por qué nunca iba andando al trabajo y por qué mucha gente no confía en ir andando.

En busca de una solución, Xunjie se asoció con otros ingenieros compañeros suyos del Instituto de Robótica de Carnegie Mellon para tratar de encontrar una forma de aumentar la velocidad al caminar apoyándose en la propia ingeniería del cuerpo.

Así nacieron los Moonwalkers, que, según sus creadores son unos dispositivos fáciles de usar y, lo más importante, seguros. Los usuarios nuca perderá el control ni se estrellarán, gracias a la tecnología con la que cuentan estas zapatillas.

La tecnología que más destaca en estas zapatillas es precisamente la Inteligencia Artificial, ya que la usa para que los dispositivos se adapte de manera automática al andar de quien los usa.

La IA funciona a través del centro intuitivo de la velocidad que intercambian datos de aceleración y giroscopio entre sí para adaptar la velocidad las Moonwalker a la forma de andar del usuario en tiempo real.

“Estamos superilusionados por construir un futuro en el que todo pueda estar a un paso para cualquiera y nuestro primer paso es ayudar a la gente a caminar a la velocidad de una carrera”. — Xunjie Zhang, inventor de los Moonwalkers

US$1.399

es del precio actual de los Moonwalkers

Checa el video de los Moonwalkers

Entrevista

Xunjie Zhang,

CEO de Shift Robotics

¿Qué historia hay detrás del desarrollo de Moonwalkers?

–Tuve la idea de hacer evolucionar nuestra forma de caminar después de sufrir casi un accidente con mi scooter cuando iba al trabajo.

Me pregunté por qué nunca iba andando al trabajo, y no sólo yo, mucha gente no confía en ir andando. Lo cual es sorprendente si tenemos en cuenta que es mucho más seguro, fácil y cómodo, además de más respetuoso con el medio ambiente.

El problema es que caminar es demasiado lento e ineficaz. Por eso me propuse mejorar la marcha en lugar de sustituirla.

¿Qué diferencia a los Moonwalkers de los patines normales?

–Los Moonwalkers son un invento completamente nuevo. Desafían cualquier categoría existente. Son intuitivos, fáciles de usar y, lo más importante, seguros. Nunca perderás el control ni sufrirás un accidente. Y lo que es más importante, los Moonwalkers son fáciles de usar, para cualquiera. Camina como lo haces habitualmente y nuestra IA se adapta a ti. No es patinar; es caminar de verdad, por lo que no es necesario aprender nuevas habilidades. La curva de aprendizaje suele ser inferior a diez pasos. Para caminar más rápido, camina más rápido. Para ir más despacio, camina más despacio. Para parar, pues dejas de andar.

¿Cómo pueden los usuarios de Moonwalkers caminar a la velocidad de una carrera?

–En el corazón de Moonwalkers hay un motor de corriente continua sin escobillas de última generación que distribuye su potencia entre ocho ruedas de poliuretano a través de una caja de engranajes mecanizada con precisión.

¿Cómo funciona la IA en estas zapatillas?

–El control intuitivo de la velocidad se consigue mediante un módulo de control personalizado en cada zapatilla. Adaptan la velocidad de las Moonwalker a la forma de andar del usuario en tiempo real intercambiando datos de aceleración y giroscopio entre sí y haciéndolos pasar por un modelo bípedo que aprende continuamente la forma de andar del usuario.

¿Podría explicarnos cómo funciona y para qué sirve la protección electrónica multicapa de los frenos?

–Hay tres capas de protección. Cuando el módulo de control de la marcha detecta que el usuario intenta reducir la velocidad, ordena al controlador del motor que reduzca la velocidad. En caso de fallo del control del motor o del sensor, el motor se reconfigurará automáticamente para proporcionar una fuerte fuerza de arrastre que frene al usuario.

Por último, pero no menos importante, en el caso de que todo el sistema de control falle dentro de Moonwalkers y vayas cuesta abajo, el circuito de respaldo se activará y automáticamente te ralentizará, incluso sin energía de la batería.