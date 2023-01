¡Destrozada y con una nota! Devolvieron la casa de “Manchas”, se trataba de dos borrachos

En Ecuador, ha quedado demostrado que ni “el mejor amigo del hombre” se salva de la delincuencia. Este domingo 01 de enero de 2023, una mascota empezó mal el año gracias a un par de antisociales que se arrepintieron y devolvieron la casita del perrito pero en mal estado.

“Los chicos devolvieron la casa en mal estado, con el techo roto. Dejaron la casa botada en la esquina donde no alcanza la cámara. Agradecemos la consciencia pero no justifica el hecho de llevarse la casita. Manchas pasó llorando toda la noche”, declaró una de las personas que vive en el sector tras haber encontrado la casa unos metros más abajo de donde estaba ubicada pero en malas condiciones.

Casita de Manchas con el Techo Roto Casita de Manchas con el Techo Roto

“Manchas” es un perrito comunitario que vive ya 6 años en el sector de Solca, en la calle De Los Azahares y Clavelinas específicamente. Después de aproximadamente 24 horas del robo, los antisociales se arrepintieron y devolvieron la casita aunque esta en mal estado junto a una nota de disculpas.

“¡Perdón! No creíamos que tiene dueño porque no vimos al perrito y quisimos darle a un perrito que no tiene casa y vive más abajo. Vamos a venirle a dejar comida al perro. No quisimos hacerle daño”, decía la nota pegada en la casita al momento de ser devuelta.

Nota Casita Manchas Nota Casita Manchas

Crearon una cuenta de Facebook y admitieron que estaban borrachos y en carro ajeno

Los antisociales crearon un facebook para escribir a una de las personas del sector para excusarse sobre lo sucedido: “Nosotros nos llevamos la casa sin intención de hacer daño a ningún perrito. Disculpa estábamos borrachos...”. Adicional a esto pidieron que se borren los videos: “Ayúdame borrando el video, es el carro de nuestro trabajo y lastimosamente por irresponsables nos puede ocasionar que nos boten”. Sin embargo, una de las personas que vive en el sector que es rescatista de animales afirmó que antes del robo, la casa estaba en buen estado y la devolvieron rota.

Manchas mensajes de FB Manchas mensajes de FB

Así se llevaron la casita del ‘Manchas’

Sucedió en el norte de Quito, en la calle De Los Azahares y Clavelinas, sector Solca, donde dos personas en una camioneta robaron la casa de un perrito comunitario llamado “Manchas” a pesar de estar anclada a la pared y al piso. Según personas que viven en el sector, la mascota vive aproximadamente 6 años en el barrio, y hace un año se le adecuó una casa para protegerlo del frío. Se puede ver en el video a continuación:

“El 1 de enero nos llevamos la sorpresa de que la casa no estaba, revisamos las cámaras y a las 8:30 se observa una camioneta doble cabina llevarse la casa del perrito llamado Manchas”, declaró una de las personas que vive en el sector y que ha sido parte de los responsables de conseguirle una casa a esta mascota en el pasaje Azahares, al norte de Quito.

Según un morador del sector, este pasaje suele convertirse en un punto caliente para personas que se reúnen a beber: “En el pasaje Azahares se refugian a beber y el robo fue producto del estado etílico de estos dos individuos que estaban bebiendo desde las 6 pm en esa cuchara”.

Manchas 1 Manchas 1

Mucha solidaridad con “Manchas”

Ante esta noticia, muchas personas se han hecho eco y muchos han aportado con su granito de arena: “He recibido muchos mensajes con donaciones de casitas para manchas inclusive de otras ciudades y esas casitas se están gestionando para perritos en la misma situación”, mencionó la persona que está al frente de la situación y aseguró que se está gestionando todo para ayudar a mascotas o perritos en la misma situación que Manchas. Finalmente, varias empresas grandes han decidido apoyar a esta causa.