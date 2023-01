Artista colabora con abejas para crear estas impresionantes obras

Ava Roth es una artista fincada en Canadá que gusta de trabajar con la naturaleza, por lo que crea diseños de bordado y los entrega a las abejas para que las terminen y añadan sus propios toques únicos en forma de panal dorado. Metro platicó con la artista para saber más sobre su colaboración artística con las abejas. Puedes ver más sobre el trabajo de Ava en su cuenta de instagram @avarothart.

Entrevista

Ava Roth,

Pintora encáustica, bordadora y artista multimedia afincada en Canadá

¿Por qué decidió empezar a colaborar con las abejas?

Este proyecto comenzó hace cuatro años, como una consecuencia natural de mi trabajo con cera de abejas como artista encáustica. El uso de la cera en mi práctica artística me llevó a sentir curiosidad por las abejas y, cuanto más aprendía, más influía esa información en lo que hacía. Me enamoré de la belleza y la complejidad de las abejas, pero también me alarmó cada vez más la amenaza a la que se enfrentan en todo el mundo. Aunque mi trabajo siempre había hecho referencia al medio ambiente, mis nuevos conocimientos sobre las abejas pronto me llevaron a una relación más directa con ellas. Así comenzó una colaboración artística.

¿Cómo colaboran las abejas en la obra?

En esta serie, los collages de encáustica orgánica se colocan dentro de colmenas Langstroth, donde las abejas envuelven la obra en panales. Las piezas se construyen en marcos hechos a medida que se colocan en colmenas por todo el sur de Ontario. El proyecto es colaborativo en el sentido más estricto de la palabra. No impongo mi voluntad a las abejas ni altero el entorno dentro de las colmenas. Por el contrario, he adaptado el proyecto a sus necesidades: He aprendido a qué materiales responden, a cronometrar las piezas en la colmena para evitar que se deposite miel o cría, a anticipar el color o la profundidad del panal y, lo más difícil de todo, a guiar a las abejas para que ayuden a determinar qué zonas tendrán panal y cuáles no.

*Es importante para mí señalar que cada pieza está hecha con materiales no tóxicos y dentro de los marcos de colmena Langstroth tradicionales. Sólo se coloca una pieza a la vez en una colmena, dejando espacio más que suficiente para que las abejas produzcan miel y cría.

¿Qué mensaje quiere difundir con este tipo de obras?

Este proyecto explora explícitamente la desesperación que surge del modo en que los humanos nos inmiscuimos y colisionamos con el entorno natural, y sugiere un resultado más bello de nuestro encuentro. Las piezas están diseñadas para fomentar la curiosidad, el asombro y la reverencia por la naturaleza y por las abejas en particular, y son esencialmente esperanzadoras en un momento en el que estamos abrumados por la desesperación ante el estado del clima y nuestro papel en su destrucción.

¿Por qué cree que es importante cuidar de las abejas?

Las abejas son consideradas a menudo heraldos de la salud de nuestro planeta, y no cabe duda de que su angustia global masiva es un indicador de la inestabilidad medioambiental. Las abejas polinizan más del 80% de nuestras plantas con flores, de las que dependemos en gran medida para alimentarnos. El bienestar de las abejas en este planeta está inextricablemente ligado a nuestro propio bienestar, y probablemente a nuestra propia supervivencia.