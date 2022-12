“Gracias, ñaño”: Twitter hace eco de la frase que delató a Germán Cáceres y que permitió su captura en Colombia

Cae cómo pendejo ,por el gracias ñaño , menos mal no dijo ..

Gracias mijin , gracias Mijares , gracias mi jardín , gracias panela , gracias ñañon , Graciela mi bro , gracias mi so ...

Me falta alguno ? Ahí pongan #FelizAnoNuevo https://t.co/kePdQiVKv7