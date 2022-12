Pelé ha muerto: el Rey pierde la batalla contra el cáncer

Pelé es considerado por muchos ex jugadores, diversas organizaciones deportivas, periodistas y la prensa en general, así como por los aficionados al fútbol, el mejor jugador de la historia de este deporte. En 1999, fue elegido Jugador Mundial del Siglo por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. Ese mismo año, France Football consultó a sus antiguos ganadores del Balón de Oro para elegir al Futbolista del Siglo: Pelé.

Edson Arantes do Nascimento nació en Três Corações, Minas Gerais, Brasil. Era hijo del futbolista del Fluminense Dondinho (nacido João Ramos do Nascimento) y de Celeste Arantes. Era el mayor de dos hermanos. En su juventud, Pelé jugó en varios equipos amateurs, como el Sete de Setembro, el Canto do Rio, el São Paulinho y el Amériquinha, hasta que llegó al Santos FC, con el que debutó como futbolista profesional el 7 de septiembre de 1956, a los 16 años, contra el Corinthians de Santo André. Pelé marcó el primero de su récord de 1281 goles en el fútbol durante ese partido.

Según la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, Pelé es el goleador de liga más exitoso del mundo, con 541 goles de esta categoría. En total, marcó 1.281 goles en 1.363 partidos, incluidos los amistosos no oficiales y los partidos de la gira, por lo que fue incluido en la lista de los Récords Mundiales Guinness por la mayor cantidad de goles marcados en su carrera en el fútbol. Durante sus días en el campo, Pelé fue en algún momento el deportista mejor pagado del mundo.

También fue reconocido mundialmente por su trabajo fuera del campo. Tras retirarse del fútbol, el brasileño trabajó como embajador ante la ONU, la UNESCO y como ministro en su país.

En enero de 2014, Pelé recibió su último gran premio al ser galardonado con el Balón de Oro de la FIFA en reconocimiento a su carrera y logros como icono mundial del fútbol en una emotiva ceremonia en la que lloró.

“Prometí a mi familia que no lloraría, pero estoy emocionado”, dijo Pelé para explicar sus lágrimas durante la ceremonia.

Cinco datos sobre Pelé

El mejor jugador de fútbol de la historia

Pelé empezó a jugar profesionalmente a los 15 años y en la selección de fútbol de Brasil a los 16. Ganó tres Copas Mundiales de la FIFA en 1958, 1962 y 1970, el único jugador que lo ha conseguido, y es el máximo goleador de la historia de Brasil con 77 goles en 92 partidos. En total, Pelé marcó 1281 goles en 1363 partidos.

Artista

Pelé publicó varias autobiografías, protagonizó documentales y compuso piezas musicales, incluida la banda sonora completa de la película Pelé (1977). Apareció, junto a otros futbolistas de las décadas de 1960 y 1970, con Michael Caine, y Sylvester Stallone, en la película de 1981 Escape to Victory, sobre un intento de fuga de un campo de prisioneros de guerra alemán de la Segunda Guerra Mundial.

Labor social y política

El ámbito más notable de la vida de Pelé después del fútbol fue su labor de embajador. Fue nombrado Caballero de Honor del Imperio Británico, Ciudadano del Mundo por la ONU, Embajador de la Educación, la Ciencia, la Cultura y los Deseos de la UNESCO, Embajador de la Ecología y el Medio Ambiente por la ONU (1992), Ministro Extraordinario del Deporte por el gobierno de Brasil (1994-1998) y Embajador del Deporte en el Foro Económico Mundial de Davos (2006).

Popularidad

En los años setenta, 95 de cada 100 personas conocían su nombre. “¡Vaya, tío, eres popular!”, dijo Robert Redford, hace unos años, tras ver a Pelé dar decenas de autógrafos en Nueva York mientras a él no le pedían ninguno. En 1961, el presidente de Brasil, Jânio Quadros, declaró a Pelé tesoro nacional.

Apodos

Pelé tuvo una variedad de apodos públicos durante y después de su carrera en el fútbol profesional. Su apodo más citado, tanto dentro como fuera de Brasil, era “La Perla Negra”, pero también se le llamaba “El Rey del Fútbol” (O Rei do Futebol), “El Rey Pelé” (O Rei Pelé), o simplemente “El Rey” (O Rei).