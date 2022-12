Jóvenes Embajadores, programa de intercambio cultural de los Estados Unidos, cumplió 15 años en el Ecuador

El programa de intercambio cultural Jóvenes Embajadores, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, cumplió 15 años en el Ecuador. El programa, dirigido a estudiantes destacados de colegio que pertenecen a familias de escasos recursos económicos, ha impactado a 211 estudiantes en el Ecuador.

En la celebración del 15° aniversario de Jóvenes Embajadores, más de 100 ex-becarios se reunieron para compartir experiencias. El programa es patrocinado por la Embajada y el Consulado de los Estados Unidos en el Ecuador, y administrado por World Learning en asociación con Amigos de las Américas y Plan Internacional.

Los proyectos realizados por los Jóvenes Embajadores no solo ayudan a desarrollar destrezas de liderazgo en los participantes, además promueven el progreso de su comunidad en distintas temáticas.

Para Ángel Granda, Joven Embajador 2019, haber participado en Jóvenes Embajadores “fue una experiencia de mucho aprendizaje. Fuimos a Miami, de ahí a Madison y a Washington. Mi proyecto comunitario era realizar una escuela de arte para talleres de danza y música.

Actualmente trabajo en los talleres de emprendimiento sobre bisutería, cerámica y pintura. Adelanto una tecnología en Gestión de Talento Humano de manera virtual con una beca del 90%, y estudio Medicina en Argentina. En el futuro me veo como un Médico Sin Fronteras. Quiero ayudar en las zonas más apartadas del país”, relata Ángel.

Jeidy Flores, Joven Embajadora 2018, lideró talleres de educación sobre enfermedades de transmisión sexual en su comunidad: “Quería hacer algo para ayudar a las personas a tomar mejores decisiones sobre su salud y su vida. El programa me llevó a California, Wisconsin y Washington. Este viaje me marcó bastante porque me ayudó a vincularme con más gente y con el mundo y fue la inspiración para estudiar Ciencias Políticas. Luego viajé a Bélgica para participar en un proyecto de liderazgo juvenil. Veo un cambio en mí, en mi familia y en mi comunidad”, cuenta.

En septiembre, los Jóvenes Embajadores 2022 regresaron al Ecuador después de su intercambio de tres semanas en los Estados Unidos. Hace una semana se graduaron con una feria en la que presentaron los resultados de sus proyectos comunitarios con diversos temas como: violencia de género; evitar la contaminación del agua por medio del uso de aceite doméstico para la elaboración de jabones; rescate cultural de la cultura shuar; enseñanza de inglés a niños pequeños por medio de actividades lúdicas; espacios de recreación para niños pequeños que trabajan con sus padres en áreas rurales, entre otros proyectos.

Para los Estados Unidos los intercambios educativos y culturales ayudan a estrechar lazos, a profundizar la comunicación, y a comprender mejor la cultura, la política exterior y las perspectivas de su país.