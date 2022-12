“Usen las armas (a la Policía) contra los delincuentes” 5 frases de Lasso en una de las última entrevistas del 2022

El presidente Guillermo Lasso evaluó las obras y el trabajo del Gobierno Nacional de estos 18 meses. Además, los retos para enfrentar la inseguridad en una entrevista con Carlos Vera la noche del jueves 22 de diciembre de 2022.

Sobre la seguridad

Guillermo Lasso indicó que EE. UU. también respalda las acciones del Gobierno del Encuentro para enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia. Por tal razón ha tenido importantes reuniones para coordinar estrategias que permitan confrontar de manera contundente este flagelo.

Las fuerzas del orden han decomisado aproximadamente 370 toneladas de drogas en 18 meses. Pero para combatir este problema de inseguridad es necesario el apoyo de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), por eso Lasso resaltó la importancia de que el Legislativo trate la reforma parcial a la Constitución que permitirá el apoyo de esta institución al trabajo que realiza la Policía Nacional.

Usen las armas (a la Policía) contra los delincuentes, decídanse a defender al ciudadano honesto. Disparen a quienes atenten contra la seguridad y la vida de las familias ecuatorianas inocentes. Todos aspiramos a vivir en un país más seguro”. — Guillermo Lasso

Sobre la reelección

Lasso había anunciado una reelección, ante eso aclaró “primero debo cumplir con todas las familias ecuatorianas (...). Las ganas de seguir trabajando por el pueblo ecuatoriano y mi compromiso de hacer proyectos que requieren de más tiempo”.

Sobre la consulta popular

El Jefe de Estado también indicó que las preguntas relacionadas con seguridad son necesarias. Por ejemplo, ¨la extradición combatirá el crimen transnacional”, por lo que dijo que se firmarán los acuerdos que sean necesarios.

Posibles candidatos vinculados al narcotráfico

Sobre candidatos para seccionales que posiblemente estarían vinculados a mafias del narcotráfico, el presidente Lasso expresó que “presentarán toda la información ante las autoridades, será difícil negar la vinculación”.

Golpes de Estado

Sobre el golpe de Estado blando que denuncian algunas bancadas del Legislativo, señaló que “son expresiones políticas que forman parte del debate pero no tienen asidero, porque el artículo 130 fue aplicado el 28 de junio pasado y porque no he dado ningún motivo”.