GAD de Samborondón concientiza a estudiantes sobre seguridad vial

La Autoridad de Tránsito y Vigilancia de Samborondón realizó una Feria Interactiva con simuladores de realidad virtual, con el objetivo de concientizar sobre la importancia de la seguridad vial de los peatones y conductores y mejorar la movilidad ciudadana dentro del cantón.

La feria estuvo dirigida a estudiantes de instituciones educativas y universidades de la parroquia satélite La Puntilla y de la cabecera cantonal.

La actividad se desarrolló durante veinte días en distintos puntos del cantón, en el que participaron más de 2 000 estudiantes de los colegios Thomas More, Alemán Humboldt, Liceo Panamericano, Nuevo Mundo, CREAR, IPAC, UEES, Ecotec, Unidad Educativa Olida Dueñas Moreira y Mercedes de Jesús Molina de la cabecera cantonal.

Los jóvenes aprendieron en las cuatro estaciones interactivas las seguridades y riesgos en el tema vial.

La jornada se desarrolló por medio de cuatro estaciones interactivas: Súper agente ATV, Genio peatón, Agente Jr. y Sim 360°-Conducción bajo los efectos del alcohol que, a través de estas experiencias, se logró que los jóvenes reflexionen sobre los comportamientos positivos que se deben tener en seguridad vial y movilidad sostenible.

“Pude ver cómo es manejar bajo los efectos del alcohol. Me queda como una lección de que es algo que no tendría que hacerlo, porque claramente en la simulación me enseñan lo que podría pasar, que puede ser un accidente y podría estar en juego mi vida”, expresó Said Barquet, estudiante.