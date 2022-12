ATM intensificará controles a vehículos que no porten placa de identificación

La Agencia Nacional de Tránsito entregó a Guayaquil la totalidad de las placas de vehículos nuevos que estaban rezagadas desde años anteriores y el 2022 y que la Agencia de Tránsito y Movilidad, a su vez entregó a sus respectivos dueños.

Son 35.900 placas de autos y 31.400 de motos que fueron recibidas por la ATM, de las cuales, hasta el 9 de diciembre se encuentran pendientes de entrega 12.711 y 18.900 respectivamente, éstas no han sido retiradas por los usuarios.

Ante esto y en contribución con la seguridad ciudadana, la ATM reforzará los controles en la ciudad para los vehículos que no porten las placas metálicas de identificación. Además, considerando la alta afluencia de vehículos que saldrán de la ciudad durante el feriado de fin de año, la ATM sancionará a los usuarios y no permitirá la salida de la ciudad a los automotores que no porten el distintivo.

Los agentes civiles de tránsito verificarán la caducidad del permiso de placa provisional, el cual pierde validez, al ya estar listas las metálicas definitivas, que reposan en el Centro de Revisión Técnica Norte en espera de ser retiradas.

Exhortó a la ciudadanía, acercarse de manera oportuna al Centro de Matriculación, ubicado en la Av. Narcisa de Jesús, de 08:00 a 17:00, para retirar los distintivos a fin de evitar inconvenientes al circular. El único requisito es que presenten la matricula original del vehículo.