“Volví a mi amado Antisana”, la última publicación del guía que murió junto a Dayra Iza

Una trágica noticia enlutó a los montañistas y al Ecuador. Tres excursionistas perdieron la vida tras caer 4.715 metros de altura, en el volcán Antisana. Las víctimas fueron Luis Almachi, de 33 años, Dayra Iza de 10 años y Tatiana Chiguano, 35 años, tía de la pequeña montañista.

[ La excursionista de 10 años, Dayra Iza, murió en el volcán Antisana ]

Luis Almachi en sus redes sociales se definía como montañista independiente quien disfrutaba de los ascensos a la montaña y un amante de la naturaleza. Hace pocos días, el 14 de diciembre de 2022 había publicado un mensaje sobre su ascenso al Antisana, agradeciendo por recibirlo de una “manera tan increíble”.

“El día de ayer volví a mi amado Antisana después de casi 6 meses por una lesión que me alejó de su imponente presencia y de sus glaciares, caí en cuenta gracias a un gran amigo Francisco Cobo que el día de ayer se cumplen dos años de haber conquistado la Cumbre del Alba, creo que no es coincidencia que el amado Antisana me recibiera de esa manera tan increíble tan mágica y fascinante como quien recibe a un viejo amigo, a ese amigo que logró superar sus propios miedos, fantasmas y frustraciones que conlleva superarse a sí mismo. Este tipo de vivencias me han hecho quizá un poco más sabio un poco más consciente de nuestras limitaciones humanas, pero no sin antes dotarme de la energía más poderosa que tiene el ser humano y que es LA VOLUNTAD”, fue el mensaje que Almachi escribió en su cuenta de Facebook.

Esta publicación fue acompañada de una serie de fotografías en el Antisana.

La publicación se llenó de condolencias por su repentina partida de este mundo. “Descansa en paz, Luchito”, “Ahora solo volaras más alto”, “Descansa en paz gran montañista ecuatoriano”, son algunos de los comentarios que se pueden visibilizar.

Paz en su tumba.