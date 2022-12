Sus invitados la plantaron en sus 15 años, pero la noche terminó en una tremenda fiesta

Lisa, la quinceañera que no tuvo invitados en su fiesta

Lisa Nayeli es la mexicana que realizó su cumpleaños en el “Salón paraíso verde” esperando a que todas sus amigos lleguen al lugar, citándoles a las 4:00pm y festejar una fecha tan importante como los quince años de la joven.

Lo que no se esperaba era que ninguno de su círculo social asistiría y la dejarían festejar sola. La joven había convencido a sus papás para que le organicen una fiesta grande y con todos los detalles que pedía Lisa para su cumpleaños.

Lisa Nayeli

La joven no pudo evitar conmocionarse ya que estaba muy ilusionada. Es ahí cuando Gaby Royal, una allegada a al quinceañera tras ver el dolor de Lisa, decidió usar Facebook y dejar que la magia surja.

“¿Quién jala a unos XV años? Dejaron solita a la quinceañera, no vinieron sus invitados, le cancelaron (…) Ella es Lisa, una quinceañera que, como todas las señoritas, estaba tan ilusionada con su fiesta, pero, lamentablemente, las personas que invitó no pudieron asistir y no sabemos las razones. Este es un día muy especial para ella” — Gaby Royal

Naide llegó a su fiesta y usó redes sociales para atraer más gente

La publicación obtuvo muchísimas reacciones positivas tanto por parte de sus vecinos como de gente exterior, llevaron regalos e incluso comida, la acogida fue tan grande que la gente empezó a llegar y desearle lo mejor a la quinceañera.

Comentarios como: “Es increíble, cómo es posible que sus amigos no vayan a su fiesta. No te preocupes que estoy en camino”, “Yo te llevo hasta un regalo, tranquila amiga no estas sola”, “Qué clase de amigos tienes que ni si quiera van a tu fiesta”.

Los nuevos invitados le cantaron las “mañanitas” e hicieron que la fiesta pase de ser súper depresiva a uno de los mejores festejos de la historia cambiando el humor de la joven por completo.

Lisa no se esperaba que tantas personas llegarán después de que la joven quisiese dejar el vestido e irse a su casa pensando que sería el peor día de su vida.